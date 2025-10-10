Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно совершать серьезные поступки

Гороскоп на 11 октября / © Getty Images

Поскольку позитивное мышление еще никто не отменял, важно настраиваться на хорошее, благодаря чему можно рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной сфере, неожиданную прибыль и успешные рабочие командировки.

Наилучших результатов удастся достичь, работая в команде — без поддержки трудно будет достичь поставленных целей.

Овен

Общаясь с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людьми, постарайтесь не лгать — даже если хотите сказать им резкие неприятные вещи, проявите смелость — правда будет на вашей стороне.

Телец

Удача будет сопутствовать представителям знака, прежде всего, в профессиональных делах, но и личная жизнь потребует внимания, поэтому важно не терять времени и браться за то, что давно задумывали.

Близнецы

Выбирая новую профессиональную цель, постарайтесь максимально быстро решить, чего именно вы хотите достичь на самом деле, а не метаться — как обычно — от одного решения к другому, это не будет способствовать успеху.

Рак

Запаса энергии, которую отпустят вам в этот день звезды, вполне хватит на несколько дней, так что не стоит тратить ее на мелочи, без которых вполне можно обойтись — желательно заняться действительно важными делами.

Лев

День, когда, несмотря на выходной, можно назначать деловые встречи: сегодня вам удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, договоренности с любыми, даже самыми несговорчивыми, собеседниками.

Дева

Тем, кто давно мечтает изменить линию своей жизни, направив ее в другую — более привлекательную для них — сторону, лучше времени не найти — главное, не медлить, а действовать быстро и решительно.

Весы

Высказывая свое мнение, постарайтесь не допускать резкости и грубости, поскольку в таком случае к вам вряд ли прислушаются — трудно поверить человеку, который сознательно оскорбляет окружающих.

Скорпион

День благоприятен для общения с приятными вам людьми — друзьями, любимыми или родственниками: беседы с ними, станут не только источником важной информации, но и настроят на душевный лад.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам собраться и стать более организованными: расхлябанность не даст возможности получить желаемый — пусть даже всего лишь хозяйственный — результат, только зря потратите время.

Козерог

Выходной день звезды настоятельно рекомендуют посвятить личной жизни: можно признаваться в любви, принимать предложение руки и сердца, устраивать помолвку и планировать — и даже играть — свадьбу.

Водолей

Удача, которую подарят вам в этот день звезды, коснется, прежде всего, профессиональной сферы: несмотря на субботу, возможны интересные предложения и достижения договоренности с коллегами и конкурентами.

Рыбы

День благоприятен для восстановления связей с людьми из прошлого, с которыми вы по объективным и уважительным причинам давно не видели: в это время они сами могут выйти на связь, позвонив или написав.

