Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака: день, когда благотворительная деятельность принесет выгоду

Осенний лес / © Credits

Реклама

Все, что с нами случится — удача или неудача — будет напрямую зависеть от того, делаем мы окружающим добро или причиняет зло: в первом случае Вселенная с лихвой нам нашу благотворительность, во второй мы на собственном опыте узнаем, что такое закон бумеранга.

Овен

Испытывая жалость к другим, направляйте свою эмпатию в рациональное и конструктивное русло: помогайте им, чем сможете, но при этом постарайтесь не жалеть самих себя — это разрушительное чувство надолго выбьет вас из привычной колеи.

Реклама

Телец

Не стоит допускать в отношении других людей не только злые слова, но и мысли: почти сразу вы можете получить симметричный ответный удар — так действует закон бумеранга, скоторым вы, похоже, пока не сталкивались.

Реклама

Близнецы

День неблагоприятен для принятия важных — кардинальных профессиональных и жизненных — решений: сегодня вы можете сделать это впопыхах, поэтому неудивительно, что оно окажется ошибочным и впоследствии придется тратить время и силы на переделки.

Рак

Необходимо отказаться от серьезных и крупных покупок — с большой долей вероятности они могут оказаться неудачными, а вот приобретать небольшие и недорогие вещи не только можно, но и нужно — такой шопинг поднимет вам настроение.

Лев

События этого дня совершенно неожиданно во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам не заслуживающим внимания: может оказаться, что все это время вы преступно заблуждались в оценке присущим ему достоинств и недостатков.

Дева

День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими — их неожиданная раздражительность может стать причиной досадной, но серьезной ссоры, которую — несмотря на то, что она возникнет на пустом месте — довольно трудно будет урегулировать.

Реклама

Весы

Нынешний день — прекрасное время для того, что исправить совершенные ранее ошибки — прежде всего, в личной жизни, особенно если они касаются отношений с любимыми людьми: желательно извиниться перед теми, кого вы обидели или принять оправдания тех, кто обидел нас.

Скорпион

Решив — как и полагается в выходной — заняться спортом, избегайте серьезных физических нагрузок: сейчас ваш организм не готов к тому, чтобы устанавливать олимпийские рекорды, поэтому вместо ожидаемой пользы они принесут вам вред.

Стрелец

Какой бы важной ни казалась вам финансовая сторона жизни, звезды советуют — хотя бы на время — забыть о деньгах и подумать о духовном: почему бы вам, например, не вспомнить о стихах любимого поэта, томик с сочинениями которого вы так давно не открывали.

Козерог

Капризы и недовольство окружающих, которые в этот день могут вызывать у вас ответную — и довольно резкую — раздражительность, тем не менее, не стоит позволять себе очень сильно разойтись — ни к чему хорошему это не приведет, так что будьте снисходительны к чужим слабостям.

Реклама

Водолей

Несмотря на выходной, все дела этого дня необходимо четко планировать, начиная с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром, зато вы сможете отдохнуть перед завтрашним днем.

Рыбы

Не стоит близко подпускать к себе — знакомых или незнакомых — людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни и работы, что нежелательно в любое время, но накануне напряженной рабочей недели — особенно.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров