Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно включить режим энергосбережения

День, когда недостаток энергии негативно влияет не только на жизненную ситуацию, но и на настроении, которое оставит желать лучшего.

Избежать этого можно будет, включив режим энергосбережения, когда заниматься нужно только действительно важными делами, отложив менее значимые на некоторое время. Прежде всего, это поможет правильно, без ссор и конфликтов, выстроить отношения с окружающими – прежде всего, близкими – людьми, которые в противном случае могут всерьез расстроиться.

Овен

Вспыльчивость, которая свойственная вам в любые другие дни, сегодня возрастет в разы, поэтому желательно как можно меньше общаться с окружающими – конфликты могут вспыхнуть на ровном месте.

Телец

Любой серьезный проект, за который вы возьметесь сегодня, заведомо обречен на неудачу, поэтому лучше заняться доведением до ума дел, которые давно находятся в работе, но до сих пор не завершены.

Близнецы

Большую часть дня звезды рекомендуют посвятить релаксу: даже полчаса, проведенные в ближайшем парке, окажут на вас такое терапевтическое влияние, как будто бы вы долго гуляли в лесу.

Рак

Представителям вашего знака, в отличие от других, звезды отпустят энергии с лихвой, но распорядится ею нужно экономно: потратив максимальное ее количество с утра, вы рискуете очень быстро остаться без сил.

Лев

Деловые и бизнес-вопросы необходимо решать осторожно: есть опасность сделать неверный шаг, который приведет к серьезным последствиям, поэтому лучше перестраховаться и не рисковать.

Дева

Близкие люди могут потребовать от вас принятия важного решения, от которого под любым предлогом нужно отказаться: велика вероятность ошибки, поэтому перенесите ответственный шаг на пару дней.

Весы

День, когда не стоит впадать в крайности – с одной стороны нежелательно набрасываться на работу, с другой – нельзя лениться: нужно вести обычный – неторопливый, но результативный – образ жизни.

Скорпион

Деловые встречи – если, конечно, есть такая возможность – нужно перенести: в этот день вам трудно будет найти общий язык с другими людьми, а это может привести к недоразумениям.

Стрелец

Как на работе, так и дома не стоит хвататься за все дела сразу – поскольку пословицу о двух зайцах пока еще никто не отменял, вы рискуете ничего не успеть, а впоследствии обнаружите, что день прошел зря.

Козерог

В отношениях с близким человеком важно, как можно меньше говорить, в противном случае есть риск сказать лишнее: в результате у влюбленных дело может дойти до разрыва, а у семейных пар – до развода.

Водолей

Соблазну купить что-нибудь в этот день необходимо противиться изо всех сил: новое приобретение – с большой долей вероятности – либо окажется бракованным, либо очень быстро разонравится.

Рыбы

В этот день звезды категорически не рекомендуют вам в одиночестве ходить по безлюдным улицам и переулкам в темное время суток – помните о том, что береженого бог бережет, и не рискуйте понапрасну.

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