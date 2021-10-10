Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака: день успешных финансовых операций

Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака: день успешных финансовых операций

День, когда лучше отказаться от активных действий, поскольку пользы они не принесут.

В это время успешными обещают быть любые финансовые действия: можно подписывать важные договоры, заключать сделки и делать вложения в перспективные проекты. Также – вследствие усиления интеллектуальных способностей – можно заниматься научной и литературной деятельностью – она может обернуться крупными открытиями и созданием произведений, которые со временем могут стать классическими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 октября для Овнов

Время, уделенное работе, даже если оно окажется непродолжительным, принесет весомые результаты, на которые в любой другой день потребовались бы целые сутки.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 октября для Тельцов

Не стоит растрачивать силы, предназначенные для успешной работы, на пустое времяпрепровождение – в результате можно не успеть сделать даже минимум запланированного на этот день.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 октября для Близнецов

День, когда слово является серебром, а молчание – золотом: нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать – так можно будет понять, как действительно относятся к вам окружающие люди.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 октября для Раков

Заключая финансовые договоры, не скупитесь – запрашивайте по максимуму: по словам звезд, чем больше будет капитализация сделок, тем быстрее они принесут солидные дивиденды.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 октября для Львов

День одинаково благоприятен как для работы, так и для отдыха, поэтому имеет смысл разделить его на две части и не только хорошо потрудиться, но и расслабиться, восстановив при этом силы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 октября для Дев

День, когда никому и ничего нельзя отдавать – причем это касается как денег, так и вещей, которые могут попросить у вас поносить: такая благотворительность может стать плохой приметой.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 октября для Весов

Ответ на все важные вопросы сегодня даст интуиция, поэтому очень важно ориентироваться не на доводы разума и логические цепочки, а на то, что будет говорить ваш внутренний голос.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 октября для Скорпионов

Удача сегодня будет сопутствовать вам как на работе (именно вы можете получить эгиду над проектом, о котором мечтают все ваши коллеги), так и в личной жизни (любимый человек сделает вам важное предложение).

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 октября для Стрельцов

Мнение окружающих относительно вашей жизни и деятельности, которое вы обычно не принимаете во внимание, сегодня не стоит пропускать мимо ушей – в нем можно будет найти зерно истины.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 октября для Козерогов

Проявив себя с положительной стороны, что для вас совсем нетрудно, можно будет привлечь к себе внимание начальства и в качестве вознаграждения получить новую должность или прибавку к зарплате.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 октября для Водолеев

Можно – и нужно – предложить начальству проект, над предварительной разработкой которого вы работаете уже довольно долгое время – похоже, оно отдаст ему должное.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 октября для Рыб

Успеть все запланированное и даже сделать больше плана получится у тех, кто сумеет работать спокойно, не торопясь и не нервничая, в противном случае большая часть времени уйдет в никуда.

Гороскопы на октябрь 2021:

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