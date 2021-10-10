Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака: день успешных финансовых операций

День, когда лучше отказаться от активных действий, поскольку пользы они не принесут.
В это время успешными обещают быть любые финансовые действия: можно подписывать важные договоры, заключать сделки и делать вложения в перспективные проекты. Также – вследствие усиления интеллектуальных способностей – можно заниматься научной и литературной деятельностью – она может обернуться крупными открытиями и созданием произведений, которые со временем могут стать классическими.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 октября для Овнов
Время, уделенное работе, даже если оно окажется непродолжительным, принесет весомые результаты, на которые в любой другой день потребовались бы целые сутки.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 октября для Тельцов
Не стоит растрачивать силы, предназначенные для успешной работы, на пустое времяпрепровождение – в результате можно не успеть сделать даже минимум запланированного на этот день.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 октября для Близнецов
День, когда слово является серебром, а молчание – золотом: нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать – так можно будет понять, как действительно относятся к вам окружающие люди.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 октября для Раков
Заключая финансовые договоры, не скупитесь – запрашивайте по максимуму: по словам звезд, чем больше будет капитализация сделок, тем быстрее они принесут солидные дивиденды.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 октября для Львов
День одинаково благоприятен как для работы, так и для отдыха, поэтому имеет смысл разделить его на две части и не только хорошо потрудиться, но и расслабиться, восстановив при этом силы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 октября для Дев
День, когда никому и ничего нельзя отдавать – причем это касается как денег, так и вещей, которые могут попросить у вас поносить: такая благотворительность может стать плохой приметой.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 октября для Весов
Ответ на все важные вопросы сегодня даст интуиция, поэтому очень важно ориентироваться не на доводы разума и логические цепочки, а на то, что будет говорить ваш внутренний голос.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 октября для Скорпионов
Удача сегодня будет сопутствовать вам как на работе (именно вы можете получить эгиду над проектом, о котором мечтают все ваши коллеги), так и в личной жизни (любимый человек сделает вам важное предложение).
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 октября для Стрельцов
Мнение окружающих относительно вашей жизни и деятельности, которое вы обычно не принимаете во внимание, сегодня не стоит пропускать мимо ушей – в нем можно будет найти зерно истины.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 октября для Козерогов
Проявив себя с положительной стороны, что для вас совсем нетрудно, можно будет привлечь к себе внимание начальства и в качестве вознаграждения получить новую должность или прибавку к зарплате.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 октября для Водолеев
Можно – и нужно – предложить начальству проект, над предварительной разработкой которого вы работаете уже довольно долгое время – похоже, оно отдаст ему должное.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 октября для Рыб
Успеть все запланированное и даже сделать больше плана получится у тех, кто сумеет работать спокойно, не торопясь и не нервничая, в противном случае большая часть времени уйдет в никуда.
Гороскопы на октябрь 2021:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2021 года
- Зодиакальный гороскоп на октябрь 2021 года для всех 12 знаков
- Каким знакам Зодиака повезет в любви в октябре 2021 года
- Какие знаки Зодиака разбогатеют в октябре 2021 года
- Любовный гороскоп на октябрь 2021 года