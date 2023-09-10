Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя тратить время впустую

Главное в этот день – не тратить драгоценное время впустую, вернуть не представится возможным.

Важно вспомнить, что на календаре понедельник - необходимо избегать пустых разговоров, перманентных телефонных звонков, общения в мессенджерах социальных сетей и просто витания в облаках, когда готов делать все, что угодно, только бы не работать. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Стоит ли говорить, что о каждой потерянной даром минуте впоследствии придется пожалеть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 сентября для Овнов

В работе и бизнесе дела будут идти гладко, без задержек и осложнений, стоит воспользоваться благоприятным периодом, чтобы решить серьезные вопросы, которые до сих пор считались безнадежными.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 сентября для Тельцов

День, когда не стоит тратить время на мелкие, незначительные дела, можно – и нужно – брать в работу только действительно важные и серьезные проекты, в это время вы сможете осуществить их без особого труда.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 сентября для Близнецов

Под запретом находятся любые волнения – это может негативно сказаться на состоянии здоровья, поэтому необходимо максимально отключить эмоции и не реагировать на возможные провокации недоброжелателей.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 сентября для Раков

Думая о хорошем, обращайте внимание на мысли, приходящие в голову – они могут стать ценным советом, который поможет понять, как поступить в сложной житейской или профессиональной ситуации.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 сентября для Львов

Очень важно уделить время – если не весь день, то хотя бы его половину – своим друзьям и близким: общение с ними поможет вам сбросить накопившийся груз негатива и настроиться на позитив.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 сентября для Дев

Решение профессиональных вопросов лучше отложить на пару дней, а освободившееся время, несмотря на понедельник, посвятить отдыху – например, своему хобби, которым вы давно не занимались.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 сентября для Весов

Необходимо найти баланс ежду активной деятельностью и ленью – как первое, так и второе совершенно неприемлемо: лучше всего для этого дня подойдет хобби – никакое другое занятие вас так не порадует.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 сентября для Скорпионов

Не вступайте в споры с близкими людьми и, уж тем более, не высказывайте им свое мнение безапелляционно, как вы это обычно делаете: если не хотите кривить душой и подстраиваться под ух убеждения, лучше промолчите.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 сентября для Стрельцов

Общаясь с друзьями или родными, не хвастайтесь своими достижениями: не все умеют с легкостью соглашаться с тем, что ни в чем не преуспели – не стоит провоцировать людей на негатив.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 сентября для Козерогов

Чем бы вы сегодня ни занимались, не отвлекайтесь на пустые разговоры, которыми – как назло! – будут отвлекать вас окружающие: вместе со словами уйдет энергия, которая отпущена вам звездами на этот день.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 сентября для Водолеев

Звезды предостерегают вас от риска, к которому вас сегодня может тянуть, как магнитом: желаемого результата достичь все равно не удастся, а вот потерять деньги можно будет вполне.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 сентября для Рыб

Сегодня поссориться с близким человеком можно из-за любой мелочи, а вот последствия такого конфликта могут оказаться более чем серьезными, поэтому острые углы в этот день – как никогда – необходимо сглаживать.

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