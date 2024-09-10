Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть особенно осторожными

Как правило, в это время астрологи советуют не покидать стен родного дома, но поскольку сделать это в разгар рабочей недели, затруднительно, необходимо как можно быстрее закончить дела вне дома и вернуться обратно. Особенно нежелательно общаться при этом с людьми, от которых не знаешь, чего ожидать – например, неадекватных личностях или тех, кто находится под влиянием алкоголя.

Овен

Сны, которые вы можете увидеть нынешней ночью, насколько бы неприятными – и даже тревожными – они ни были, вещими не являются, поэтому переживать по их поводу не стоит.

Телец

На чужие – враждебные – выпады желательно не обращать внимание: лучше всего – разумеется, если хватит выдержки – лучше вообще их проигнорировать, зачем тратить нервы попусту?

Близнецы

Важно обращать особое внимание на непонятные ситуации, которые будут возникать время от времени – с их помощью Судьба может подавать вам сигналы, которые являются важными подсказками.

Рак

От активной – особенно профессиональной – деятельности, несмотря на разгар рабочей недели, желательно отказаться: делать нужно только то, без чего совсем нельзя обойтись, отложив остальное на потом.

Лев

Смотреть в зеркала сегодня опасно для представителей всех знаков Зодиака, но для вас – особенно: любование собой может стать плохо приметой, сигнализирующей о негативных жизненных событий.

Дева

По отношению к близким людям сегодня – впрочем, как и всегда – нужно относиться с максимальным терпением: их недружественные выпады будут продиктованы Луной, так что обижаться на них не стоит.

Весы

День благоприятен для наведения порядка в документах – как бумажных, так и цифровых: удалить просроченные, рассортировать еще не потерявшие значимость – такая работа важна, но на нее обычно не хватает времени.

Скорпион

Не стоит принимать плохое настроение за предчувствие неприятных – и даже опасных – событий: они – не более чем негативное влияние Луны, которое уже завтра ослабеет, а к вечеру и вовсе рассеется как дым.

Стрелец

Не ждите благодарности за добро – делайте его от чистого сердца, тогда высшие силы оценят его по достоинству, а рассчитывая на ответный широкий жест, ничего кроме «щелчка по носу» не получите.

Козерог

День неблагоприятен для финансовых операций, даже если они кажутся вам незначительными: даже небольшой убыток, полученный вместо прибыли, испортит настроение на целый день.

Водолей

Не стоит тратить время на разговоры с подругами по телефону и в мессенджерах: после них у вас останется ощущение усталости и опустошенности – не самое лучшее состояние для выходного дня.

Рыбы

В старой мудрости о том, что делается к лучшему, вы сможете убедиться на собственном опыте: событие, которое вы сегодня воспримете как неприятность, вскоре приведет к целой цепочке удач.

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