Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя допускать плохих мыслей

Все, что будет начато сегодня, заложит основу на ближайшее время, поэтому нужно постараться, чтобы она была позитивной: не стоит допускать не только плохих поступков, но и дурных мыслей – они легко и быстро могут материализоваться. Особенно важно помнить об этом, если учесть, что для активных действий это время не подходит – для них у нас очень мало физических сил, а вот планировать свою жизнь – как профессиональном. Так и в личном смысле – не только можно, но и нужно.

Овен

В этот день нежелательно проявлять деловую активность в профессиональном отношении – прежде всего, это касается заключения важных сделок и подписание договоров, нужно отложить их на пару дней.

Телец

Звезды советуют представителям знака – разумеется, если у них будет такая возможность – посвятить день отдыху, проведя хотя бы пару часов на природе – благо, сильного мороза синоптики не обещают.

Близнецы

День желательно провести в тишине и покое, никуда не торопясь и почти ни с кем не общаюсь: так вам удастся не только сэкономить, но и нарастить силы, которые понадобятся для работы уже завтра.

Рак

Испытывая негативные эмоции, не стоит сдерживаться: обидевшись на кого-то, можно заявить об этом, главное – не переходить на личности и не повышать тон, что, впрочем, представителям вашего знака не свойственно.

Лев

День благоприятен для отдыха и релакса, которому необходимо уделить время, несмотря на рабочий день и профессиональную нагрузку: пополнив запас сил, вы уже завтра сможете свернуть горы.

Дева

Как правило, представители вашего знака предпочитают критиковать других, но сегодня у вас возникнут претензии к самим себе – не стоит давать им возможность «поднимать голову»: не стоит занижать самооценку.

Весы

О чем бы ни шла речь в общении с окружающими вас людьми, постарайтесь не проявлять упрямства: консенсус, в достижении которого вы мастера, поможет получить желаемое – как сейчас, так и впредь.

Скорпион

Даже если коллеги или знакомые будут заслуживать негативного отношения, постарайтесь не допускать слов и мыслей, которые – даже теоретически – могли бы им навредить: «бумеранг» не заставит себя долго ждать.

Стрелец

Представителям вашего знака звезды рекомендуют открыть новую страницу своей жизни, выбрав отрасль для этого самостоятельно: для кого-то определяющее станет профессиональная, а для кого-то – личная жизнь.

Козерог

Категорически запрещается допускать негатив в мыслях, даже если он будет продиктован объективной реальностью: думая о хорошем, вы притянете его в свою жизнь – позитивное мышление будет сильно как никогда.

Водолей

Осторожность и внимательность должны стать вашим девизом на нынешние сутки, в противном случае вы можете стать жертвой как намерений непорядочных людей, так и собственной неосмотрительности.

Рыбы

Самое важное сегодня – абстрагироваться от мыслей о насущны проблемах, что, возможно, будет непросто, но необходимо: решить их сейчас не удастся, а напрасно потратить время, нервы и силы можно будет вполне.

Читайте также: