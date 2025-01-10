Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака: день, когда все, сделанное сегодня, вернется бумерангом

День бумеранга, когда все, сделанное сегодня, рано или поздно обязательно вернется обратно.

В связи с этим важно делать как можно больше добра и совсем не делать – во всяком случае, сознательно – зла окружающим людям. С другой стороны, не стоит принимать близко к сердцу чужое недоброжелательство – "оттолкнувшись" от вас, оно вернется к тем, кто отправил его в вашу сторону.

Овен

Необходимо пользоваться любой возможностью сделать добро окружающим вас людям, благо, выходной день этому поспособствует – желательно найти людей, которым особенно сильно нужна помощь.

Телец

Даже одно неосторожное слово может стать триггером для ссоры с близким человеком, поэтому важно контролировать речь, а еще лучше – меньше говорить и больше делать – разумеется, добрые дела.

Близнецы

Не позволяйте непорядочным людям пользоваться вашей добротой и безотказностью, иначе на них придется потратить все время и все силы, которые предназначены для друзей и любимых.

Рак

Противостоять желанию злиться на своих обидчиков будет трудно, но можно и нужно, в противном случае оно может "съесть" энергетику, необходимую для жизни и творчества, которым захочется заняться в выходной день.

Лев

Начиная какое-то новое дело – и выходной день тут помехой не станет, – необходимо рассчитывать на долгую перспективу: быстрых результатов получить, увы, не удастся, зато они превзойдут все возможные ожидания.

Дева

Несмотря на выходной день, от близких людей сегодня лучше держаться подальше – при сокращении дистанции между вами может появиться много поводов для ссор, а это сегодня особенно нежелательно.

Весы

День благоприятен для того, чтобы обнулить и оставить в прошлом все существующие нынче огорчающие вас обстоятельства и начать жизнь с чистого листа – она сложится так, как вам хочется.

Скорпион

Можно мириться с теми, с кем вы в последнее врем находитесь в состоянии конфликта: не отказывайтесь от "мирных переговоров", которые будет предлагать вам оппонент: помните, что плохой мир лучше хорошей ссоры.

Стрелец

Не старайтесь выполнить все бытовые дела, запланированные на этот день –вы можете справиться с их количеством, но при этом обязательно пострадает качество: лучше сделать меньше, но – и безупречно.

Козерог

Постарайтесь найти время для того, чтобы посетить пожилых родственников – например, бабушек и дедушек: беседа с вами будет для них лучшим подарком, но, если вы еще что-то им купите, их восторгу не будет предела.

Водолей

Говорить по душам сегодня стоит только с теми, кому вы доверяете на все сто процентов, в противном случае секрет из вашей жизни вполне может стать достоянием широкой общественности.

Рыбы

Звезды настоятельно советуют вам вспомнить о том, что нынешний день – выходной, и посвятить его отдыху: вам необходимо поднакопить силы, которые понадобятся для работы над новым проектом.

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