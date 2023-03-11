Гороскоп на 12-13 марта для всех знаков Зодиака: дни активных действий

В воскресенье можно составить план будущих свершений, определить стратегию и тактику достижения поставленных целей, а уже в понедельник звезды настоятельно рекомендуют приступать к работе – она окажется на редкость успешной. Время также подходит для романтических отношений – можно назначать свидания, признаваться в любви, делать предложения руки и сердца.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12-13 марта для Овнов

Не стоит прислушиваться к людям, которые будут убеждать вас отказаться от собственной точки зрения в угоду другой – той, которая вам не близка: впоследствии об этом придется пожалеть.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12-13 марта для Тельцов

Удача будет сопутствовать вам во всех профессиональных вопросах, поэтому можно браться даже за те дела, которые казались вам невыполнимыми – с это время вам удастся легко и без усилий с ними справиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12-13 марта для Близнецов

Отдохнув в субботу, вы уже в понедельник можете получить привлекательное предложение новой должности с не менее приятной зарплатой – соглашайтесь, не раздумывая.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12-13 марта для Раков

Знакомства, которые могут произойти в эти дни, окажутся не только приятными, но и полезными: протекция, которую может создать вам один из этих людей, поспособствует в профессиональных делах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12-13 марта для Львов

Нежелательно вмешиваться в личную жизнь своих друзей и знакомых: даже если вам будет казаться, что без вашего – ценного – совета человеку не обойтись, промолчите, пока вас о нем не попросят.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12-13 марта для Дев

Как в выходной, так и в будний день можно проводить деловые переговоры, в которых удастся достичь взаимовыгодной договоренности: главное, не давить на своих партнеров, а дать им возможность самим сделать выводы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12-13 марта для Весов

Дни, когда в одиночку вряд ли удастся довести до ума хотя бы одно – даже небольшое – профессиональное или бытовое дело: в это время один в поле не воин, поэтому успеха можно добиться только в команде.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12-13 марта для Скорпионов

Необходимо заняться очищением организма от шлаков и токсинов: способ избавить его от ненужных ему компонентов каждый волен выбирать сам – кому-то поможет диета, а кому-то – голодание.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12-13 марта для Стрельцов

Помогать другим людям стоит таким образом, чтобы не жертвовать при этом собственными интересами: в противном случае можно нарушить энергетическое равновесие, существующее между вами и миром.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12-13 марта для Козерогов

Дни благоприятны для встреч с друзьями, особенно если вы давно с ними знакомы: с ними можно будет вспомнить события минувших дней и тем самым значительно улучшить себе настроение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12-13 марта для Водолеев

Искренними по отношению к другим необходимо быть всегда, но в эти дни такое качество понадобится вам особенно: принцип "как аукнется, та и откликнется" пока еще никто не отменял.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12-13 марта для Рыб

Время идеально подходит для общения с родственниками, которых вы в последнее время редко балуете своим вниманием: особенно это касается пожилых людей, но о любимом человеке тоже не стоит забывать.

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