Гороскоп на 12-13 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции и инстинктам

В это время определяющими могут стать не разум и сознание, а интуиция и инстинкты. Важно не поддаваться агрессии, которая будет буквально висеть в воздухе, и сохранять душевное спокойствие.

Нежелательно также выяснять ни с кем отношения и — особенно! — встревать в чужие конфликты, поскольку вместо добра это принесет зло — как людям, которым мы хотим помочь, так и нам самим.

Овен

К провокациям, которые возможны в эти дни со стороны окружающих вас людей, нужно относиться максимально спокойно: возможно, им необходимо вывести вас из себя, чтобы «перекусить» вашей энергией.

Телец

Выяснение отношений с близким человеком, если оно кажется вам необходимым, лучше перенести на другое время — в эти дни кроме ссоры, которая, к тому же, может затянуться надолго, у вас ничего не получится.

Близнецы

Не стоит реагировать на слухи, которые в это время могут дойти до ваших ушей: невозможно запретить людям сплетничать, но и тратить на их слова нервы не имеет =никакого смысла — нужного вам результата вы не получите.

Рак

Почувствовав недомогание, не торопитесь записываться на прием к врачу: скорее всего, ваше состояние обусловлено усталостью, а, значит, необходимо отложить в сторону решение проблем и немного отдохнуть.

Лев

Общение с неприятным человеком не только серьезно испортит вам настроение, но и отнимет драгоценную энергию, которая необходима для работы, поэтому желательно — разумеется, если это возможно — его избегать.

Дева

К предложению подзаработать, особенно если для этого практически ничего не нужно будет делать, необходимо отнестись с осторожностью, если, конечно, в ваши планы не входит желание стать жертвой мошенников.

Весы

В эти дни — впрочем, как в большинство других, необходимо как можно меньше распространяться о своих профессиональных и личных намерениях и как можно больше делать для того, чтобы они побыстрее стали реальностью.

Скорпион

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если вас об этом попросят ее участники: найдите благовидный предлог для отказа, и вы избавитесь от проблем, которые могли бы получить в результате.

Стрелец

Велик риск под влиянием эмоций — будучи, так сказать, «на взводе» — наговорить окружающим неприятных вещей, поэтому необходимо, как бы ни сложились обстоятельства, держать себя в руках и не нервничать.

Козерог

В эти дни — как, впрочем, и всегда — очень важно следить за тем, что вы говорите, иначе впоследствии придется пожалеть о неосторожных высказываниях, но вернуть все к исходной точке уже не получится.

Водолей

От важных финансовых сделок в это время лучше отказаться: небольшая, но досадная ошибка, сделанная по невнимательности, может привести к результату, противоположному тому, на который вы рассчитываете.

Рыбы

Откажитесь от откровенных разговоров на личные темы с людьми, которых вы недостаточно хорошо знаете: они могут не справиться с искушением и рассказать о ваших признаниях, сделав их всеобщим достоянием.

