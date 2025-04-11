Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда каждый может стать жертвой соблазна

Гороскоп на 12 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Усугубить положение может выходной день, когда все мы находимся в расслабленном состоянии. Но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен: понимая, чем грозит нам участие в рискованных предприятиях, даже если за них обещают хорошие деньги, мы станем осторожнее и осмотрительнее, а это значит, что количество шансов стать жертвой чьих-то манипуляций, значительно уменьшится.

Овен

Отвлекаясь на мелочи, которые могут показаться серьезными и важными, легко потерять мотивацию к отдыху и, как следствие, восстановлению сил, так что не стоит заниматься тем, что заставит забыть о выходном дне

Телец

Конфликты и ссоры с близкими людьми могут сегодня легко возникнуть из ничего – так сказать, на пусто месте, поэтому важно следить за теми словами и действиями, которые – даже в перспективе – могут обидеть окружающих.

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Близнецы

Свойственная вашей натуре неоднозначность и двойственность на этот раз даст о себе знать, как никогда: чтобы противоречивые эмоции не разрывали на части, необходимо во что бы то ни стало держать себя в руках.

Рак

Самое главное, что важно сделать в этот день, это не впасть в любимое вами состояние – депрессию, и для этой цели все средства хороши, но лучше всего – сократить общение с людьми, которые оказывают на вас плохое влияние.

Лев

Вероятность стать жертвой мошенников в этот день возрастет в разы, поэтому не стоит заводить разговоры с незнакомыми людьми, какую бы интересную тему для беседы они вам ни предлагали.

Дева

Не рекомендуется обсуждать свои личные и – особенно! – финансовые дела с посторонними людьми: среди них может попасться человек с негативной энергетикой, а такое понятие как сглаз пока еще никто не отменял.

Весы

Из-за вероятности серьезного и продолжительного конфликта необходимо ограничить общение с близкими людьми: даже если вы живете в одном доме, в этот день постарайтесь не попадаться им на глаза.

Скорпион

Представителям вашего знака – в отличие от остальных – сегодня даже отдых рекомендуется пассивных, не говоря уже о других – более энергичных занятия: они не только не придадут новых сил, но и отнимут существующих.

Стрелец

Не позволяйте никому испортить себе настроение – не принимайте близко к сердцу слова негативно настроенных по отношению к вам людей: в конце концов, какая разница, что они о вас думают?

Козерог

Будьте осторожны в отношении нового знакомого, который сегодня может посвиться в вашей жизни: несмотря на обаяние и привлекательные внешние данные, он может оказаться совсем не таким, как захочет показаться.

Водолей

Лучшим собеседником для себя в это время станете вы сами – только вы сможете ответить на жизненно важные вопросы, окружающие сделать это будут не в состоянии, поскольку не обладают всей полнотой информации.

Рыбы

Тщательно взвешивать каждое свое слово необходимо всегда, но сегодня – особенно: велик риск наговорить лишнего и, таким образом, испортить отношения с кем-то из близких людей, наладить которые будет непросто.

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