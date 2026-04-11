Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем сердечнее и гуманнее, чем обычно

Нарциссы / © Credits

Поступки окружающих не будут вызывать у нас раздражения, мы станем терпимее относиться как к собственным слабостям, так и к ошибкам и промахам других людей. Можно заниматься любыми делами, которые — поскольку речь идет о выходном — скорее всего, окажутся домашними. Эти лунные сутки также часто означают начало нового этапа в жизни человека, когда все старое, что отжило свой век, разрушено, а на его месте можно строить новое.

Овен

В отношениях с любимым человеком вы время от времени можете испытывать раздражение — постарайтесь утихомирить его на ранней стадии, в противном случае оно может перерасти в пламя большого конфликта.

Телец

День будет благоприятен для раздумий на важной адачей, которую вам обязательно нужно будет решить в самое ближайшее время: покой и гармония лунных суток помогут вам сосредоточиться исключительно на ней.

Близнецы

Не стоит бояться сделать шаг навстречу человеку, вызывающему у вас симпатию: скорее всего, он тоже испытывает к вам романтические чувства, но не знает, как в них признаться и не получить в ответ отказ.

Рак

Звезды дадут представителям вашего знака прекрасную возможность воплотить в жизнь давнюю мечту: что и как для этого нужно будет сделать, узнаете позже, главное — мобилизоваться и постараться не упустить его.

Лев

День благоприятен для трат средств, которые были заработаны в предыдущий период времени: любые — даже крупные и значительные — покупки, сделанные сегодня, окажутся удачными и выгодными.

Дева

Нынешний день звезды советуют посвятить делам, которые приносят вам не материальное, а моральное удовольствие — например, сходить в театр, музей или художественную выставку, и даже просто почитать.

Весы

Профессиональная — или творческая — идея, которая в этот день придет вам в голову, потребует тщательного обдумывания и планирования действий по ее осуществлению, зато и результат не только порадует и удивит вас.

Скорпион

Не стоит вторгаться в чужую личную жизнь, давая советы, о которых вас не просят: даже если ва покажется, что без вашего участия никак не обойтись, подумайте о том, понравилось бы лично вам такое беспардонное вторжение.

Стрелец

День, когда звезды настоятельно рекомендуют предстаивтелям вашего знака навести порядок, но не материальном и физическом, а на ментальном уровне: поработайте над мыслями и убеждениями, которые мешают жить и работать.

Козерог

Хотя бы в этот день постарайтесь удержать себя от работы, которой вы и так загружены выше головы: потратьте выходной на занятия, которые ассоциируются у нас с отдыхом: прогулки, спорт, общение с друзьями.

Водолей

Сон, приснившийся нынешней ночью, можно считать вещим, а значит, необходимо тщательно проанализировать его «сюжет», обращая особое внимание на детали — именно в них заключается смысл подсказки звезд.

Рыбы

Не спешите вмешиваться в жизнь близкого вам человека, даже если вы руководствуетесь исключительно благими намерениями: позвольте ему совершить ошибку, которая даст возможность приобрести ценный опыт.

Читайте также: