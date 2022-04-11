Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо делать добро

День, когда необходимо делать добро другим людям – оно обязательно вернется сторицей, так что не стоит на него скупиться.
День, когда необходимо делать добро другим людям – оно обязательно вернется сторицей, так что не стоит на него скупиться.
Общение с окружающим людьми может оказаться не таким уж приятным, как нам хотелось бы, но это не значит, что нужно поддаваться на провокации и реагировать зеркально – ни к чему хорошему такая реакция не приведет. Желательно игнорировать недоброжелательные выпады – так удастся сохранить хорошие отношения с другими и собственное психическое здоровье.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 апреля для Овнов
Помощь и – как следствие – сочувствие к другим легко может обернуться жалостью к себе, а это чувство деструктивное, оно вряд ли будет способствовать успехам – как в профессиональной, так и в личной жизни.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 апреля для Тельцов
Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо взвешивать каждое свое слово: находясь в состоянии раздражения, вы легко можете наговорить того, о чем впоследствии будете сильно жалеть.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 апреля для Близнецов
Ваша доброжелательность и общительность сегодня понадобятся вам как никогда: окружающие вас люди будут нуждаться в душевном тепле и внимании – не стесняйтесь им его оказать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 апреля для Раков
Обижаясь на близких людей, которые, на ваш субъективный взгляд, недостаточно вас любят и ценят, помните о том, что они делают для вас все, что могут, а вот вы предъявляете к ним завышенные требования.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 апреля для Львов
Вам крайне трудно перед кем-то извиняться – ваше королевское достоинство, как правило, препятствует этому, но сегодня признание своей вину окажется единственным способом помириться с близким человеком.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 апреля для Дев
Любое сделанное сегодня доброе дело обязательно – и в самом скором времени – вернется вам сторицей, поэтому помогать другим нужно не только ради других, но и для самих себя.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 апреля для Весов
Вам сегодня желательно максимально отгородиться от окружающего мира – сократить общение, избегать мест массового скопления людей: это даст вам возможность избежать досадных конфликтов и ссор.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 апреля для Скорпионов
Необходимо воспользоваться возможностью вывести на новый – более близкий – уровень отношения с кем-то из важных для вас людей: с этого времени вы начнете лучше понимать друг друга.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 апреля для Стрельцов
Снять с души тяжесть, которая в последнее время отравляет ваше существование, и получить добрый совет, можно будет, поговорив с человеком, которому вы доверяете – например, с близкой подругой.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 апреля для Козерогов
Впустить в свой дом позитивную энергию и тем самым улучшить свою жизнь можно будет, убрав из него все, что отжило свое и из некогда нужных вещей превратилось в хлам – вам даже дышать станет легче.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 апреля для Водолеев
Постарайтесь сегодня чем-нибудь порадовать близких вам людей – родных, друзей, сотрудников: уделите им время, подарите хотя бы небольшие сувениры: у их благодарности не будет границ.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 апреля для Рыб
Важно – хотя бы на время – замедлить бег и прислушаться к окружающему миру и себе в нем: это позволит вам заметить, что весна уже вступила в свои права, а вы – по вполне объективным причинам – чуть это не пропустили.
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