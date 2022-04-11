Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо делать добро

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо делать добро

День, когда необходимо делать добро другим людям – оно обязательно вернется сторицей, так что не стоит на него скупиться.

День, когда необходимо делать добро другим людям – оно обязательно вернется сторицей, так что не стоит на него скупиться.

Общение с окружающим людьми может оказаться не таким уж приятным, как нам хотелось бы, но это не значит, что нужно поддаваться на провокации и реагировать зеркально – ни к чему хорошему такая реакция не приведет. Желательно игнорировать недоброжелательные выпады – так удастся сохранить хорошие отношения с другими и собственное психическое здоровье.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 апреля для Овнов

Помощь и – как следствие – сочувствие к другим легко может обернуться жалостью к себе, а это чувство деструктивное, оно вряд ли будет способствовать успехам – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 апреля для Тельцов

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо взвешивать каждое свое слово: находясь в состоянии раздражения, вы легко можете наговорить того, о чем впоследствии будете сильно жалеть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 апреля для Близнецов

Ваша доброжелательность и общительность сегодня понадобятся вам как никогда: окружающие вас люди будут нуждаться в душевном тепле и внимании – не стесняйтесь им его оказать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 апреля для Раков

Обижаясь на близких людей, которые, на ваш субъективный взгляд, недостаточно вас любят и ценят, помните о том, что они делают для вас все, что могут, а вот вы предъявляете к ним завышенные требования.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 апреля для Львов

Вам крайне трудно перед кем-то извиняться – ваше королевское достоинство, как правило, препятствует этому, но сегодня признание своей вину окажется единственным способом помириться с близким человеком.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 апреля для Дев

Любое сделанное сегодня доброе дело обязательно – и в самом скором времени – вернется вам сторицей, поэтому помогать другим нужно не только ради других, но и для самих себя.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 апреля для Весов

Вам сегодня желательно максимально отгородиться от окружающего мира – сократить общение, избегать мест массового скопления людей: это даст вам возможность избежать досадных конфликтов и ссор.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 апреля для Скорпионов

Необходимо воспользоваться возможностью вывести на новый – более близкий – уровень отношения с кем-то из важных для вас людей: с этого времени вы начнете лучше понимать друг друга.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 апреля для Стрельцов

Снять с души тяжесть, которая в последнее время отравляет ваше существование, и получить добрый совет, можно будет, поговорив с человеком, которому вы доверяете – например, с близкой подругой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 апреля для Козерогов

Впустить в свой дом позитивную энергию и тем самым улучшить свою жизнь можно будет, убрав из него все, что отжило свое и из некогда нужных вещей превратилось в хлам – вам даже дышать станет легче.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 апреля для Водолеев

Постарайтесь сегодня чем-нибудь порадовать близких вам людей – родных, друзей, сотрудников: уделите им время, подарите хотя бы небольшие сувениры: у их благодарности не будет границ.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 апреля для Рыб

Важно – хотя бы на время – замедлить бег и прислушаться к окружающему миру и себе в нем: это позволит вам заметить, что весна уже вступила в свои права, а вы – по вполне объективным причинам – чуть это не пропустили.

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