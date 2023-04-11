Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда откроются тайны

День, когда знания – как новые, так и те, что уже усвоены, но благополучно забыты человеком – будут иметь огромное значение.

Порывшись в своем личном "архиве", можно будет найти ответ на любой вопрос, каким бы сложным он ни был – как профессионального, так и личного свойства. В это время также открываются тайны, о которых долгое время говорилось, что они навсегда останутся неразгаданными – их раскрытие может иметь значение как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 апреля для Овнов

Бытовые вопросы, которые были отложены на потом, настоятельно требуют решения, поэтому желательно заняться ими именно сейчас – накануне праздника нужно привести дом в порядок.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 апреля для Тельцов

Если вы давно собирались записаться на курсы или тренинг, который позволит вам усвоить серьезный массив новой информации, лучшего времени не найти: даже сложные знания будут усваиваться легко.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 апреля для Близнецов

У вас могут наблюдаться проблемы с концентрацией, что не лучшим образом отразится на продуктивности вашей работы, поэтому постарайтесь не отвлекаться – снова настроиться на деловой лад будет непросто.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 апреля для Раков

Избавившись от лишней скромности, вы сможете наилучшим образом презентовать себя перед начальством, что – с большой долей вероятности – повлечет за собой позитивные профессиональные перемены.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 апреля для Львов

Не стоит отказывать в помощи человеку, который в этот день попросит вас о ней: вам такая услуга, скорее всего, ничего не будет стоить, а его она может спасти – в буквальном смысле слова.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 апреля для Дев

Важные сведения, которые станут известны вам сегодня, станут серьезным подспорьем в профессиональном отношении: они помогут вам обойти конкурентов, которые давно метят на ваше место.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 апреля для Весов

Велика вероятность того, что человек, который сегодня предложит вам сотрудничество, хочет вас использовать: не давайте ему такого шанса – вряд ли это позитивно скажется на вашем моральном состоянии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 апреля для Скорпионов

Не используйте чужую откровенность в корыстных целях: человек, который в минуту слабости поделится с вами своими душевными переживаниями, не должен об этом пожалеть – это будет неблагородно с вашей стороны.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 апреля для Стрельцов

Представителям вашего знака не свойственна жадность, но сегодня с вами может случиться приступ скаредности – не давайте ему повлиять на ваше поведение: будьте щедры к людям, и они – со временем – отблагодарят вас.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 апреля для Козерогов

Нежелательно перегружать спину – ее сегодня очень легко "сорвать", поэтому звезды настоятельно не рекомендуют заниматься силовыми видами спорта и поднимать тяжести, даже если речь идет о пакетах из супермаркета.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 апреля для Водолеев

Не лучшее время для решения важных профессиональных вопросов – для успешной работы над ними пока не сложились все необходимые условия, поэтому лучше заняться доведением до ума уже начатых дел.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 апреля для Рыб

Если вы давно подумывали о том, чтобы передать свои знания – и умения – другим, лучшего времени и не придумать: почему бы не завести свой блог, в котором можно будет рассказать о своем профессиональном опыте.

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