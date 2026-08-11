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Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: день испытаний
Нынешний день позволит нам испытать самые разные — сначала негативные, а затем и позитивные — эмоции.
Утренние энергетические вибрации не самым лучшим образом отравятся на настроении, но уже к обеду оно — как будто бы само по себе — начнет медленно, но верно улучшатся, пока не достигнет умиротворения.
В такое время звезды советуют думать о будущем — составлять планы и даже… мечтать, поскольку первые воплотятся в жизнь, а вторые — обязательно сбудутся.
Овен
Сегодня любую ситуацию представители знака смогут притянут в свою жизнь одной только силой мысли, поэтому думать нужно исключительно о хорошем, все плохое нужно искоренять — как сорняки из ухоженной клумбы.
Телец
Нынешний день — или хотя бы его часть — необходимо посвятить родным и близким людям, которые представители вашего знака в последнее время не балуете своим вниманием: пришла пора исправлять ситуацию. .
Близнецы
Секрет успеха в этот день состоит в том, чтобы делать все без суеты и спешки, причем, касается это предупреждение любых занятий — как профессиональных, так и бытовых — иначе легко попасть в цейтнот.
Рак
Лучшее средство от плохого настроения, которое может нахлынуть в это время — работа, желательно монотонная не требующая и повышенного внимания: она станет своеобразной — и действенной — медитацией.
Лев
Свободное от работы время желательно провести со старыми друзьями — общие воспоминания, из которых за прошедшее с той поры время ушел весь негатив, не только успокоят, но и серьезно поднимут настроение.
Дева
Если в прошлом представители знака совершили серьезные промахи, сегодня не лучший день для «разбора полетов» — не стоит критиковать себя за них, главное — сделать важные выводы о том, как не повторять их в будущем.
Весы
Составляя деловые планы на ближайшее будущее, самое важное — взвесить свои силы — будет обидно, если вы, поставив перед собой грандиозную цель, на полпути сойдете «сдуетесь» и вынуждены будете сойти с дистанции.
Скорпион
День — если, конечно, появится такая возможность — лучше провести на природе: свежий воздух и красивые пейзажи поднимут настроение и увеличит необходимую вам работоспособность на несколько дней вперед.
Стрелец
Сегодня –и всегда — стремиться стоит только к тем профессиональным целям, которые действительно имеют для вас значение, все остальное будет только пустой тратой времени и сил, от которой стоит отказаться.
Козерог
Важно быть максимально осторожными с мыслями и — особенно! — мечтами, без которых вам сегодня не обойтись: они могут сбыться — будет обидно, если в результате окажется, что вам нужно было не это, а совсем другое.
Водолей
С принятием серьезных решений в это время лучше повременить, даже если сроки будут вас поджимать: под влиянием эмоций вы можете неверно оценить исходные данные и, в результате, сделать неверный вывод.
Рыбы
Среди идей, которые сегодня придут вам в голову, будет одна по-настоящему продуктивная и перспективная, можно уже сегодня приступать к ее воплощению в жизнь, планируя все — даже самые незначительные — шаги.
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