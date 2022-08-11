Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно мечтать и загадывать желания

День предполагает отдых, который будет полноценным только в том случае, если человек его заслужил – то есть, ударно поработали накануне.

В противном случае вместо восстановления сил можно получить застой энергии, который приведет к еще большей степени усталости. Исправить ситуацию можно при помощи медитации, мечтаний и составления планов на будущее, в которых должно быть место фантазиям – задуманное в этот день обязательно сбудется.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 августа для Овнов

Можно мириться с теми, с кем вас разделяет ссора: человек, на которого вы обиделись или который обиделся на вас, сегодня либо легко признает свою вину, либо охотно примет ваши извинения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 августа для Тельцов

Не думайте, что разговор с самим собой – это что-то из области психиатрии: иногда такое "общение" необходимо для того, чтобы осознать свои ошибки и понять, каким образом их исправить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 августа для Близнецов

Самое главное в этот день – не раздражаться по пустякам: зачем тратить свои нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются, на то, о чем уже завтра вы можете и не вспомнить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 августа для Раков

Лучшее занятие для этого дня – хобби, оно не только принесет удовольствие, но и зарядит вас энергией, так что смело доставайте пяльцы, спицы или кисти с красками и мольбертом и занимайтесь творчеством.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 августа для Львов

Ваша задача – доказать коллегам и руководству, что в любой форс-мажорной ситуации на вас можно положиться, поэтому постарайтесь вести себя соответствующим образом – проявите находчивость и сообразительность.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 августа для Дев

Прекрасный день для начала поездки, причем совершенно неважно, будет она дальней или не очень – главное, хотя бы ненадолго сменить надоевшую "картинку" за окном и обеспечить себе новые яркие впечатления.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 августа для Весов

Поставив перед собой цель, идите к ней, невзирая на возникающие на пути препятствия и не отвлекаясь на пустяки, которые то и дело будут "претендовать" на ваше время и внимание.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 августа для Скорпионов

Нежелательно допускать не только плохих дел или слов, но и негативных мыслей – пройдет совсем немного времени, и все зло, которое может исходить от вас, вернется бумерангом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 августа для Стрельцов

День желательно провести в одиночестве – только так можно будет избежать столкновений с негативно настроенными людьми, да и самим удастся никого не спровоцировать на агрессию.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 августа для Козерогов

Необходимо обращать внимание на новые идеи, которые могут прийти в голову в этот день: при всей своей кажущейся фантастичности они окажутся весьма перспективными, а заодно и выгодными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 августа для Водолеев

Не стоит принимать важное – жизненное или профессиональное – решение, даже если окружающие будут вас к нему подталкивать: свою ошибку вы потом ни на кого свалить не сможете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 августа для Рыб

Секрет успеха этого дня – соблюдать меру во всем: в работе, отношениях с окружающими людьми, физической активности и питании – диета или пост благоприятно отразятся на состоянии здоровья.

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