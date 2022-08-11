Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно мечтать и загадывать желания

День предполагает отдых, который будет полноценным только в том случае, если человек его заслужил – то есть, ударно поработали накануне.
В противном случае вместо восстановления сил можно получить застой энергии, который приведет к еще большей степени усталости. Исправить ситуацию можно при помощи медитации, мечтаний и составления планов на будущее, в которых должно быть место фантазиям – задуманное в этот день обязательно сбудется.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 августа для Овнов
Можно мириться с теми, с кем вас разделяет ссора: человек, на которого вы обиделись или который обиделся на вас, сегодня либо легко признает свою вину, либо охотно примет ваши извинения.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 августа для Тельцов
Не думайте, что разговор с самим собой – это что-то из области психиатрии: иногда такое "общение" необходимо для того, чтобы осознать свои ошибки и понять, каким образом их исправить.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 августа для Близнецов
Самое главное в этот день – не раздражаться по пустякам: зачем тратить свои нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются, на то, о чем уже завтра вы можете и не вспомнить.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 августа для Раков
Лучшее занятие для этого дня – хобби, оно не только принесет удовольствие, но и зарядит вас энергией, так что смело доставайте пяльцы, спицы или кисти с красками и мольбертом и занимайтесь творчеством.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 августа для Львов
Ваша задача – доказать коллегам и руководству, что в любой форс-мажорной ситуации на вас можно положиться, поэтому постарайтесь вести себя соответствующим образом – проявите находчивость и сообразительность.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 августа для Дев
Прекрасный день для начала поездки, причем совершенно неважно, будет она дальней или не очень – главное, хотя бы ненадолго сменить надоевшую "картинку" за окном и обеспечить себе новые яркие впечатления.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 августа для Весов
Поставив перед собой цель, идите к ней, невзирая на возникающие на пути препятствия и не отвлекаясь на пустяки, которые то и дело будут "претендовать" на ваше время и внимание.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 августа для Скорпионов
Нежелательно допускать не только плохих дел или слов, но и негативных мыслей – пройдет совсем немного времени, и все зло, которое может исходить от вас, вернется бумерангом.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 августа для Стрельцов
День желательно провести в одиночестве – только так можно будет избежать столкновений с негативно настроенными людьми, да и самим удастся никого не спровоцировать на агрессию.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 августа для Козерогов
Необходимо обращать внимание на новые идеи, которые могут прийти в голову в этот день: при всей своей кажущейся фантастичности они окажутся весьма перспективными, а заодно и выгодными.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 августа для Водолеев
Не стоит принимать важное – жизненное или профессиональное – решение, даже если окружающие будут вас к нему подталкивать: свою ошибку вы потом ни на кого свалить не сможете.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 августа для Рыб
Секрет успеха этого дня – соблюдать меру во всем: в работе, отношениях с окружающими людьми, физической активности и питании – диета или пост благоприятно отразятся на состоянии здоровья.
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