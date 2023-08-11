Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заняться домом и личной жизнью

Нынешний день – по мнению астрологов – предназначен для активных действий, как правило, в профессиональном отношении.
Но поскольку на календаре выходной, речь, скорее всего, будет идти о событиях в личной жизни, в которой можно делать решительные шаги: признаваться в любви, делать предложения руки и сердца или отвечать на него согласием, съезжаться для совместного проживания. Тем, у кого все вопросы в этой сфере решены, желательно заняться собственным домом – его уборкой и облагораживанием.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 августа для Овнов
Любой проект, работу над которым вы начнете в этот день, буквально обречен на успех: можно приступать даже к сложному ремонту – его удастся завершить быстро и без напрасной траты нервных клеток.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 августа для Тельцов
Удачный в финансовом отношении день, когда вам могут сделать ценный подарок или вернуть старый долг – главное, не тратить полученные деньги сразу, а сохранить их для важного приобретения.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 августа для Близнецов
Решать вопросы в личной жизни рекомендуется только тем представителям знака, которые уверены – как в себе, так и в том шаге, который они собираются сделать, остальным лучше ничего не предпринимать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 августа для Раков
Представителям вашего знака лучше отказаться от активных действий, даже если они будут касаться бытовых или хозяйственных хлопот: велик риск что-нибудь разбить или сломать, так что не стоит суетиться.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 августа для Львов
Энергия, бьющая через край, может подталкивать вас с хаотичным, а потому бессмысленным действиям: определитесь с очередностью действий, не хватайтесь сразу за все – ничего не успеете.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 августа для Дев
К своей цели – даже если речь пойдет о хозяйственных хлопотах – надо идти, не останавливаясь, в противном случае вместо идеально убранной квартиры вы получите кавардак, в центре которого будут красоваться ведро и швабра.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 августа для Весов
Можно – и нужно! – завершать начатые раньше дела, сегодня для этого не понадобиться особых усилий, все сложится как будто бы само собой, а также планировать свое будущее – как профессиональное, так и личное.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 августа для Скорпионов
Не стоит вступать в перепалку с кем-то из окружающих, даже если покажется, что мначе оппонента не переубедить, но результат, скорее всего, окажется противоположным тому, на который вы рассчитываете.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 августа для Стрельцов
Составляя планы на будущее, постарайтесь учесть все нюансы – любая мелочь впоследствии может стать препятствием на пути к достижению целей, поэтому стоит заранее обезопасить себя от этого.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 августа для Козерогов
Приступать к новым делам – например, вязанию очередного шедевра на зиму – можно только после того, как будут закончены все недовязы – кстати, это касается и любых других сфер деятельности.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 августа для Водолеев
Обратите внимание на сон, который приснится вам нынешней ночью: в нем может содержаться подсказка относительного того, что делать, и – главное – чего не стоит делать в сложившейся жизненной ситуации.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 августа для Рыб
Любым делом сегодня нужно заниматься в компании: даже уборка квартиры – не говоря уже о более серьезных проектах – пройдет быстрее и веселее, если привлечь к ней всю семью.
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