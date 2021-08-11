Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: день принятия важных решений

Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: день принятия важных решений

День, когда можно принимать серьезные профессиональные и жизненный решения.

Главное, не делать этого наобум, не просчитав все доводы за и против. Спонтанное решение может привести к серьезным ошибкам, которые будет сложно исправить. Не стоит также брать на себя вину другого человека, даже если вам покажется, что вы должны это сделать – толку от такого поступка ждать не приходится.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 12 августа для Овнов

Что бы вы ни делали в это время, не стоит допускать даже тени сомнений в своих действиях в частности и способностях вообще – только вера в себя позволит достичь поставленной цели.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 12 августа для Тельцов

Если вы давно хотите помириться с другом или родственником, ссора с которым доставляет вам моральные страдания, лучшего времени не найти – сегодня вам легко удастся найти общий язык.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 12 августа для Близнецов

День благоприятен для встреч с друзьями, свиданий, вечеринок, прогулок и посиделок в кафе: приятное послевкусие от такого – очень интересного и максимально подробного – общения сохранится надолго.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 12 августа для Раков

Нельзя допусках резких слов, действий и даже мыслей в адрес других людей, поскольку они негативно скажутся не на тех, на кого они будут направлены, а на их непосредственном авторе и исполнителе, то есть, на вас.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 12 августа для Львов

Попав в двусмысленную ситуацию, не стоит спешить с поисками виноватых вовне – необходимо усилием воли заставить себя признать собственную ошибку, а затем подумать о том, как ее исправить.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 12 августа для Дев

В этот день не рекомендуется рисковать – вследствие опрометчивого поступка, скорее всего, не только не удастся получить желаемое, но и вероятна потеря того, что уже считается собственностью.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 12 августа для Весов

Время благоприятно для выбора жизненного пути – причем касается это не только молодежи, решающей куда идти дальше, но и людей других возрастов, неожиданно для себя оказавшихся на житейском перепутье.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 12 августа для Скорпионов

Внезапно появившийся человек из прошлого напомнит приятные моменты, когда-то пережитые вами вместе, и одновременно даст возможность с удовольствием провести день сегодняшний.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 12 августа для Стрельцов

Вас ждет день, который с полным правом можно назвать "родительским": его рекомендуется провести со своими пожилыми родственниками или – если таковых, увы, уже нет – в кругу своей семьи.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 12 августа для Козерогов

Время можно целиком и полностью посвятить работе: дела будут идти легко, как по маслу, затеи удаваться, а задумки – воплощаться в жизнь, главное, не слишком спешить и не суетиться без особой на то надобности.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 12 августа для Водолеев

Мелкие неприятности, возможные в это время, не стоит принимать близко к сердцу – они никоим образом не повлияют ни на профессиональные успехи, ни на гармонию в личной жизни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 12 августа для Рыб

День, когда рекомендуется возвращать долги – если нет возможности расплатиться полностью, нужно отдать хотя бы небольшую часть того, что задолжали: статус неплательщика – плохая примета.

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