Гороскоп на 12 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда будет много негатива

День, когда максимально активизируется негатив – причем, не только во внешней среде, но и в душе человека.

И если с первыми трудно что-либо поделать – от нас они не зависят, то со вторыми не только можно, но и нужно бороться. Правда, для этого придется продемонстрировать свою сиу воли, а это не каждому хочется делать. Если у человека нет желания сознательно и решительно противостоять негативно, необходимо вспомнить о том, что береженого бог бережет, а, значит, важно соблюдать осторожность. Желательно находиться под защитой стен своего дома и как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно – незнакомыми.

Овен

Плохое самочувствие, которое вы можете почувствовать в этот день, будет сигнализировать о том, что вы много работаете и до обидного мало отдыхаете – постарайтесь исправить сложившуюся ситуацию.

Телец

Плохое настроение, которое может накрыть вас в этот день, не стоит улучшать посредством горячительных напитков: таким образом решить проблему не удастся – наоборот, она усложнится и углубиться.

Близнецы

Лучшее «лекарство» от любых ментальных проблем – работа: вы не только отвлечетесь от навязчивых мыслей, но и неплохо заработаете, а этот фактор всегда радует представителей знака.

Рак

За сложные профессиональные дела сегодня браться не стоит – успеха в них добиться все равно не удастся, поэтому лучше потратить время и силы на завершение проектов, которые уже давно находятся в работе

Лев

Не стоит брать на себя роль третейского судьи в чужом конфликте: скорее всего, вам не удастся разобраться в том, откуда в нем ноги растут, в результате вы обвините не того, кто действительно проштрафился.

Дева

Нежелательно посещать места массового скопления людей, даже если речь идет о походе в театр: инфекция, которую вы можете в результате подхватить, вряд ли порадуют вас накануне праздников.

Весы

Не стоит держаться за то, что уже отжило свой век: вне зависимости от того, коснется это профессиональной или личной жизни, нужно с легкой душой отпустить ситуацию – взамен вы очень скоро получите замену.

Скорпион

Как на работе, так и дома не стоит взваливать на себя все возможные дела: их количество обязательно скажется на качестве, а, значит, то, где вы напортачили, придется переделывать, удвоив свою нагрузку.

Стрелец

Даже если окружающие поведут себя сегодня не самым лучшим образом, уподобляться им и отвечать агрессией на агрессию не стоит – уже завтра вы можете пожалеть о своем неподобающим поведением.

Козерог

Человека, чья адекватность вызовет у вас сомнение, лучше обойти стороной, в противном случае вы рискуете попасть в неприятную ситуацию, выйти из которой окажется гораздо сложнее, чем войти.

Водолей

События нынешнего дня представителям вашего знака необходимо воспринимать с философским спокойствием: уже завтра они потеряют свою актуальность, ак зачем зря тратить нервы.

Рыбы

Представителям вашего знака важно помнить о том, что хорошо работает только тот, ко хорошо отдыхает: каким бы загруженным ни был ваш график, постарайтесь найти время для того, чтобы восстановить силы.

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