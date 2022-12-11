Гороскоп на 12 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда лучше оставаться дома

День, когда все знаки – без исключения – могут чувствовать себя в безопасности только в стенах своего дома.

Покидать его нужно только в случае крайней необходимости, стараясь при этом как можно меньше общаться с окружающими людьми – особенно незнакомыми. Ни в коем случае нельзя встревать в чужие конфликты и ввязываться в сомнительные авантюры, обещающие значительную прибыль за пустяковые усилия – финал такой деятельности со стопроцентной гарантией окажется плачевным.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 декабря для Овнов

Общаться сегодня желательно только с теми людьми, которым вы доверяете и от которых не ждете подвоха, разговоры с остальными нужно максимально ограничить, если, конечно, вы не хотите быть втянутыми в скандал.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 декабря для Тельцов

Несмотря на начало недели, день желательно посвятить тому, чем она обычно заканчивается – уборке своего дома и наведению порядка в шкафах и на рабочем столе, где к этому времени скопилось много лишнего.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 декабря для Близнецов

День неблагоприятен для деловых переговоров, даже если вы запланировали их заранее: сегодня вам вряд ли удастся найти общий язык с деловыми партнерами, а значит, вы поставите важную сделку под угрозу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 декабря для Раков

Не торопитесь с принятием важного решения, даже если будет казаться, что время вас поджимает: сегодня не лучшее время для определения своей дальнейшей судьбы, перенесите этот ответственный шаг хотя бы на завтра.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 декабря для Львов

Сегодня необходимо избавляться от вещей, несущих в себе негативную энергетику – прежде всего это касается подарков, сделанных неприятными вам людьми: вынесите их из дома на помойку без всякого сожаления.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 декабря для Дев

День благоприятен для подведения жизненных итогов – прежде всего морального свойства: подумайте о том, как складываются ваши отношения с близкими людьми – возможно, в ваших силах сделать их лучше.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 декабря для Весов

Не стоит слепо следовать советам, которые могут вам давать находящиеся рядом люди: внимательно выслушав их, спросите себя, в чем заключается их интерес – почему они рекомендуют вам поступить так, а не иначе.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 декабря для Скорпионов

День благоприятен для того, чтобы поставить точки над "и" в отношениях с близким человеком: вызвав его на откровенный разговор, вы сможете понять, в чем причина разногласий, возникших между вами в последнее время.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 декабря для Стрельцов

Конфликты сегодня будут возникать повсеместно, а лучший способ их избежать – отказаться от встреч любого – в том числе и личного – характера, все равно взаимное недопонимание не даст вам ни с кем пообщаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 декабря для Козерогов

Знакомства, которые возможны в этот день, не принесут вам ничего, кроме вреда, поэтому откажитесь от них, даже если на первый взгляд человек покажется вам привлекательным – это обманчивое впечатление.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 декабря для Водолеев

Важно соблюдать чувство меры во всем, но особенно – в вопросах питания: излишки в этом смысле могут самым негативным образом сказаться на состоянии здоровья, а со временем – и на внешности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 декабря для Рыб

Нежелательно давать обещания, особенно если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в том, что вы можете его выполнить: впоследствии опрометчивость и легкомыслие могут сыграть с вами злую шутку.

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