Гороскоп на 12 декабря для всех знаков Зодиака: день мощной созидательной энергии

Сегодня, в отличие от предыдущих суток, активно действовать во всех сферах жизни и работы не только можно, но и нужно.

Энергия суток настолько мощная и созидательная, что будет жаль потратить ее на решение вопросов, не имеющих особой важности. Поэтому выбирать для работы нужно только перспективные проекты, которые принесут солидные дивиденды – профессиональные, карьерные, моральные, финансовые. В случае, если какое-то дело будет продвигаться с пробуксовками, необходимо проявить упорство и настойчивость, но ни в коему случае не сдаваться.

Овен

Над предложением получить новую должность или – и вовсе! – сменить место работы необходимо хорошо обдумать: в конце концов, отказаться вы всегда успеете, а вот пожалеть об упущенных возможностях не хотелось бы.

Телец

Похоже, пришла пора откровенно поговорить с близким человеком о трудностях, которые возникли в отношениях: сегодня обе стороны будут готовы выслушать друг друга и прийти к долгожданному согласию.

Близнецы

Обратите внимание на сон, который приснится вам нынешней ночью: он будет содержать в себе подсказку, относительно того, кому из окружающих вас людей можно верить, а от кого стоит ожидать удара в спину.

Рак

Представителям вашего знака сегодня необходимо показать характер, ответив ударом на удар – если этого не сделать, рискуете еще долгое время терпеть недружественные выпады хейтеров.

Лев

Необходимо сдерживать эмоции, которые с самого утра будут рваться наружу, в противном случае вы – с присущим вам королевским размахом – можете устроить разнос своим домашним, который они вам не простят.

Дева

Чем меньше вы сегодня будете общаться с окружающими, тем лучше – как для вас, так и для них: казанные друг другу грубые слова не удастся забть долгое время, а, возможно, этого и вовсе не случится никогда.

Весы

Активные действия дня не должны быть сопряжены с физическими нагрузками – они вам сегодня противопоказаны, так что работать надо, как говорил Стив Джобс, не по двенадцать часов, а головой.

Скорпион

Плохое настроение, которое может стать вашим спутником на весь день, не повод обижать и задевать тех, кто находится рядом: расположение духа довольно быстро улучшится, а отношения восстановятся не скоро.

Стрелец

Достичь заоблачных вершин представителям вашего деятельного знака часто мешает отсутствие организованности и дисциплины – помочь овладеть этими качествами характера поможет подробный лан, составленный в начале дня.

Козерог

Каким бы плохим ни было ваше настроение, воздержитесь от черного юмора – он вряд ли поможет вам найти общий язык с окружающими, скорее, наоборот: испортит существующие хорошие отношения.

Водолей

Нынешний день – идеальное время для изучения объявлений с вакансиями: ничто не будет отвлекать вас от чтения и вы, вполне возможно, найдете объявление, которое всерьез вас заинтересует.

Рыбы

Несмотря на занятость, постарайтесь найти время для любимого занятия: оно не только позволит вам отдохнуть и расслабиться, но и улучшит настроение которое с самого утра будет оставлять желать лучшего.

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