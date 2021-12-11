Гороскоп на 12 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прощать обиды

День, когда можно и нужно прощать обиды, которые нам – вольно или невольно – наносят окружающие люди.
В это время также нежелательно общаться с незнакомцами, которые на первый взгляд могут показаться очень симпатичными людьми, но в ходе общения окажутся обыкновенными мошенниками, цель которых – завладеть чужой собственностью.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 декабря для Овнов
Не давая воли эмоциям, удастся сохранить спокойствие и узнать, кто из окружающих желает вам добра, а кто использует любую возможность для того, чтобы во что бы то ни стало причинить зло.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 декабря для Тельцов
Даже если кто-то из окружающих решит спровоцировать вас на нелицеприятные слова или резкие действия, важно держать себя в руках и не идти у этого человека на поводу – пусть к нему вернется бумеранг его зла.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 декабря для Близнецов
Тревожные сны не будут иметь над вами какую-либо власть, поэтому не стоит обращать на них внимания: негатив, который они принесут, пройдет мимо.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 декабря для Раков
К финансовым операциям – в выходной день они прежде всего коснутся трат во время шопинга – необходимо отнестись с максимальной осторожность: помните, не все, что попадется на глаза, необходимо покупать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 декабря для Львов
Не стоит игнорировать замечания, которые могут делать вам в этот день как близкие, так и совершенно незнакомые люди: их следует внимательно выслушать, но поступать необходимо так, как сочтете нужным.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 декабря для Дев
Лучший способ избавиться от негативной энергетики – заняться домашними делами, но не любыми, а только теми, которые приносят вам удовольствие: например, приготовить своим близким что-нибудь вкусное.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 декабря для Весов
День благоприятен для преобразования хаоса в порядок: пришла пора навести порядок в шкафах – как платяных, так и кухонных, а также разобрать "свалку" документов и счетов, отделив нужные от просроченных.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 декабря для Скорпионов
Не стоит выплескивать свой негатив на окружающих вас людей, даже если они, будем говорить правду, это заслужили: вы не сможете доказать свою правоту, а энергию, необходимую для активного отдыха, потратите.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 декабря для Стрельцов
Нынешний день желательно потратить на подготовку к рабочей неделе, которая стартует уже завтра: прежде всего важно набросать тезисы для своей речи на планерке, с которой вы намерены выступить.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 декабря для Козерогов
Нежелательно пользоваться транспортом – особенно личным: если есть такая возможность, лучше прогуляться пешком, если же ее нет, садитесь в общественный транспорт: как известно, тише едешь – дальше будешь.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 декабря для Водолеев
Выходя из дома, не берите с собой крупные суммы денег и не надевайте, как принято говорить в таких случаях, все лучшее сразу: велика вероятность вернуться домой и без средств, и без украшений.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 декабря для Рыб
Избежать негативного влияния нынешних лунных суток можно одним-единственным способом: максимально ограничить общение с окружающими людьми, которые могут оказать на вас неблагоприятное влияние.
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