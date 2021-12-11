Гороскоп на 12 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прощать обиды

Гороскоп на 12 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прощать обиды

День, когда можно и нужно прощать обиды, которые нам – вольно или невольно – наносят окружающие люди.

В это время также нежелательно общаться с незнакомцами, которые на первый взгляд могут показаться очень симпатичными людьми, но в ходе общения окажутся обыкновенными мошенниками, цель которых – завладеть чужой собственностью.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 декабря для Овнов

Не давая воли эмоциям, удастся сохранить спокойствие и узнать, кто из окружающих желает вам добра, а кто использует любую возможность для того, чтобы во что бы то ни стало причинить зло.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 декабря для Тельцов

Даже если кто-то из окружающих решит спровоцировать вас на нелицеприятные слова или резкие действия, важно держать себя в руках и не идти у этого человека на поводу – пусть к нему вернется бумеранг его зла.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 декабря для Близнецов

Тревожные сны не будут иметь над вами какую-либо власть, поэтому не стоит обращать на них внимания: негатив, который они принесут, пройдет мимо.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 декабря для Раков

К финансовым операциям – в выходной день они прежде всего коснутся трат во время шопинга – необходимо отнестись с максимальной осторожность: помните, не все, что попадется на глаза, необходимо покупать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 декабря для Львов

Не стоит игнорировать замечания, которые могут делать вам в этот день как близкие, так и совершенно незнакомые люди: их следует внимательно выслушать, но поступать необходимо так, как сочтете нужным.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 декабря для Дев

Лучший способ избавиться от негативной энергетики – заняться домашними делами, но не любыми, а только теми, которые приносят вам удовольствие: например, приготовить своим близким что-нибудь вкусное.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 декабря для Весов

День благоприятен для преобразования хаоса в порядок: пришла пора навести порядок в шкафах – как платяных, так и кухонных, а также разобрать "свалку" документов и счетов, отделив нужные от просроченных.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 декабря для Скорпионов

Не стоит выплескивать свой негатив на окружающих вас людей, даже если они, будем говорить правду, это заслужили: вы не сможете доказать свою правоту, а энергию, необходимую для активного отдыха, потратите.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 декабря для Стрельцов

Нынешний день желательно потратить на подготовку к рабочей неделе, которая стартует уже завтра: прежде всего важно набросать тезисы для своей речи на планерке, с которой вы намерены выступить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 декабря для Козерогов

Нежелательно пользоваться транспортом – особенно личным: если есть такая возможность, лучше прогуляться пешком, если же ее нет, садитесь в общественный транспорт: как известно, тише едешь – дальше будешь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 декабря для Водолеев

Выходя из дома, не берите с собой крупные суммы денег и не надевайте, как принято говорить в таких случаях, все лучшее сразу: велика вероятность вернуться домой и без средств, и без украшений.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 декабря для Рыб

Избежать негативного влияния нынешних лунных суток можно одним-единственным способом: максимально ограничить общение с окружающими людьми, которые могут оказать на вас неблагоприятное влияние.

Читайте также: