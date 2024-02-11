Гороскоп на 12 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут испытывать на прочность

День переменчивой энергетики, которая будет как будто бы испытывать нас прочность, то давая силы, то отнимая их.

Первая половина дня – не самое благоприятное время для работы над новыми – особенно важными – проектами: что-то обязательно пойдет не так, и от хорошей идеи, скорее всего, придется отказаться. Но если перенести решение задачи на послеобеденное время, все сложится именно так, как нужно.

Овен

Желание ответить злом на зло будет сегодня велико как никогда, но до добра оно вас не доведет, поэтому желательно отказаться от симметричной реакции: сами потом поблагодарите себя за сдержанность.

Телец

Прежде чем критиковать другого человека или делать ему замечание, подумайте о том, что вы тоже далеко не безгрешны, и именно такой – неприятный для себя – аргумент вы можете услышать в ответ.

Близнецы

Поступок, который вы можете совершить сегодня, с большой долей вероятности окажется опрометчивым: возможно, стоит еще раз подумать, прежде чем сделать такой – ошибочный – шаг.

Рак

Не стоит обижаться на человека, который умышленно захочет вас обидеть, но и общаться с ним впредь нежелательно: сделайте вывод из случившегося – выведите его за круг своего общения.

Лев

К критику со стороны кого-о из близких вам людей нужно отнестись с пониманием: он не ставил перед собой цель обидеть вас – напротив, его слова продиктованы самыми добрыми намерениями – помочь вам.

Дева

От грустных мыслей, которые сегодня могут «ходить» а вами по пятам с самого утра, легко избавиться, занявшись чем-то не только приятным, но и дающим быстрый результат, который порадует.

Весы

От работы, несмотря на начало рабочей недели, лучше отказаться – в противном случае вы потратите много времени и сил на занятие, которое так и не удастся довести до победного конца.

Скорпион

Для серьезных – и успешных – дел нынешний день не подходит, поэтому имеет смысл посвятить освободившееся время себя: занятие, которое принесет удовольствие, каждый из вас волен выбирать себе сам.

Стрелец

Сегодня можно – и нужно! – отправить в утиль все, что мешает вам жить на полную силу, причем, касается это не только предметов быта захламляющих дом, но и отношений, давно переставших вас радовать.

Козерог

Негативную энергию, которая будет буквально подталкивать вас к ссорам и конфликтам, нужно направить в мирное русло – на работу, которая, как известно, является самым любимым их занятием.

Водолей

От подписания важных документов в этот день лучше отказаться: из-за допущенной в тексте неточности или – что еще хуже – опечатки то, под чем вы поставили свою визу, окажется недействительным.

Рыбы

На работе вам сегодня делать нечего – в буквальном смысле этого слова, поэтому имеет смысл взять отгул или отпроситься и провести время в приятной обстановке – например, наслаждаясь прогулкой в парке.

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