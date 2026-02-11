Гороскоп на 12 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас может накрыть хандра и апатия

Зимний пейзаж / © Credits

Лучшее лекарство от них – одиночество, поэтому время желательно провести вдали от шумных компаний и большого скопления людей.

Нужно также обращать внимание на знаки судьбы, которых могут приходить с самых неожиданных сторон – случайно подслушанный чужой разговор или песня, звучащая в торговом центре , могут дать ответ на важный вопрос.

Овен

Чем бы вы сегодня ни занимались, ни в коем случае нельзя торопиться – в противном случае можно все испортить, тогда время и усилия, которые вы приложили к вы волнению задания, будут потрачены впустую.

Телец

Нежелательно давать советы окружающим людям, особенно если они об этом не просят: такое – навязчивое – поведение может вызвать недовольство собеседника и, как следствие, привести к серьезным конфликтам.

Близнецы

Ни в коем случае нельзя упускать обстоятельства, благоприятные для воплощения в жизнь важных проектов, поэтому, как бы вам ни хотелось посвятить день отдыху и безделью, работать надо даже через силу.

Рак

Представителям вашего знака нельзя участвовать в конфликтах – особенно, если он их не касается: ничего – кроме проблем, которые совершенно некстати свалятся на вашу голову – вы в результате не получите.

Лев

Не лучший день для осуществления сложных профессиональных и финансовых проектов – если совсем не работать не получается, необходимо сосредоточиться на завершении отложенных на неопределённое время дел.

Дева

День благоприятен для разного рода – как мелких, так и крупных – финансовых сделок, а вот деловые встречи и переговоры лучше перенести – увы, сегодня собеседники не будут настроены на конструктивный диалог.

Весы

Рекомендуется заняться наведением порядка по всем направлениям, начиная с дома, в котором пора сделать уборку, и заканчивая папками с документами – из них необходимо удалить потерявшие актуальность бумаги.

Скорпион

Не стоит никого учить жизни – вряд ли те, кого вы решите образумить и наставить на путь истинный, по достоинству оценят благородство ваших намерений, скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Стрелец

Серьезными делами, несмотря на разгар рабочей недели, в это время лучше не заниматься – успеха все равно добиться не удастся, а вот для домашних и хозяйственных дел обстоятельства сложатся максимально благоприятные.

Козерог

День не подходит для активных действий: если нет возможности отказаться от них совсем, имеет смысл хотя бы не проявлять чрезмерного энтузиазма – в лучшем случае ваши ия пройду даром, в худшем – принесут вред.

Водолей

Для полноценного отдыха подойдет не абсолютный отказ от работы, а смена рода деятельности – например, замена профессиональных дел на занятие любимым хобби, что принесет вам и пользу, и удовольствие.

Рыбы

Чтобы разобраться в неудачах последних дней, необходимо остаться в тишине, покое и одиночестве, именно такой «режим» позволит «прокрутить» все события в голове – ответ придет как будто бы сам по себе.

