Гороскоп на 12 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла могут вставлять нам палки в колеса

Не самый простой лунный день, когда проснувшиеся и активизировавшиеся силы зла могут вставлять нам палки в колеса.

Самое опасное, что может случиться с нами в это время, – это подверженность чужому влиянию: окружающие люди, манипулируя нами, будут – по понятным причинам – преследовать собственные, зачастую корыстные, интересы, и неизвестно куда это может нас завести. Со временем о таких – неосмотрительных по отношению к себе – поступках придется пожалеть, но исправить ситуацию буде очень сложно, а в некоторых случаях и невозможно.

Овен

День, когда не стоит размениваться на мелочи, к какой бы сфере вашей жизни они ни относились: успех ждет только тех, кто замахнется на грандиозный – можно даже сказать, глобальный – проект.

Телец

Избежать конфликтов, которые сегодня могут вспыхивать постоянно, затрагивая не только близких, но и незнакомых вам людей, можно будет одним способом: необходимо проявлять миролюбие и доброжелательность.

Близнецы

Гармонизировать внутреннее состояние, которое будет постоянно "скатываться" в негативную сторону, можно будет поставив на первое место не себя, а тех, кто нуждается в помощи – прежде всего, вашей.

Рак

Нужно быть осторожными с новыми знакомствами – человек, который войдет в вашу жизнь в этот день, окажется неоднозначным, поэтому лучше всего избегать новых знакомств и не общаться с незнакомцами.

Лев

Важные дела, особенно если они имеют отношения к карьерному росту и финансовому процветанию, сегодня лучше оставить в стороне, слишком велика опасность завалить их, даже толком не начав.

Дева

Злом на зло нельзя отвечать всегда, но сегодня это может быть особенно опасно – в результате можно так закрутить "спираль" конфликта, что она сорвется и ударит по всем – как по правым, так и по виноватым.

Весы

Чужие советы, даже вам будут их давать от чистого сердца, вряд ли помогут вам решить важный вопрос, так что лучше прислушаться к своему внутреннему голосу – он лучше знает, как поступить.

Скорпион

К важным делам – причем не только профессионального, но и бытового свойства – не стоит приступать в одиночку: добиться желаемых результатов можно будет только в коллективе специально обученных людей.

Стрелец

Чем меньше вы сегодня будете говорить, тем лучше: любое лишнее слово – особенно сказанное сгоряча, не подумав – впоследствии может быть использовано против вас, поэтому стоит проявить осторожность.

Козерог

Возможно, эта мысль покажется вам странной, но другие люди – в том числе и близкие – тоже имеют право на собственное мнение, так что умерьте свой диктат и примните к сведению их взгляд на вещи.

Водолей

К решению любых вопросов – и прежде всего технических – необходимо подходить с креативной точки зрения, что для представителей вашего знака особой сложности не составит, так что смело действуйте.

Рыбы

От общений, какой бы – официальный или неформальный – характер оно ни носило, сегодня нужно отказаться, все равно вы и ваши собеседники друг друга не услышите, а значит, договориться вам не удастся.

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