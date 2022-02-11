Гороскоп на 12 февраля для всех знаков Зодиака: день завершения "зависших" дел

Гороскоп на 12 февраля для всех знаков Зодиака: день завершения "зависших" дел

День, когда "зависшие" процессы, будь то рабочие дела или отношения с людьми, возвращаются к нам и требуют завершения.

Сегодня – неожиданно для себя – можно столкнуться с ситуацией, которая имела место быть в прошлом, а теперь повторяется с точностью до деталей. Не стоит пугаться того, что она снова вторгается в вашу жизни, главное – попытаться "закрыть старый гештальт".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 февраля для Овнов

Если вам кажется, что по пути к своей профессиональной цели вы двигаетесь слишком медленно, проведите работу над ошибками – благо, в выходной есть для этого время, и поймете, что делаете не так.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 февраля для Тельцов

От финансовых операций любого масштаба лучше отказаться – слишком велик риск, забыв написать одну цифру, совершить досадную ошибку и получить убыток.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 февраля для Близнецов

Выяснение отношений с близкими людьми и друзьями лучше перенести на другой день – велика вероятность того, что в разговоре всплывет старая обида, которая в свою очередь приведет к очередной ссоре.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 февраля для Раков

Сосредоточившись на прошлом, вы теряете прекрасные возможности, предоставляемые сегодняшним днем, поэтому необходимо оставить былые события в том времени, в котором они произошли.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 февраля для Львов

Попробуйте абстрагироваться и взглянуть на себя со стороны – конечно, сделать это будет нелегко, но такое "упражнение" поможет вам понять, в чем вы ошибаетесь, и как исправить линию поведения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 февраля для Дев

Обращайте пристальное внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам жизнь: в них заложены подсказки, которые обязательно необходимо учесть, составляя планы на будущее.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 февраля для Весов

Не стоит прилагать неимоверные усилия для того, чтобы убедить окружающих людей в собственной правоте: вам это все равно не удастся, а время и силы будут потрачены впустую.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 февраля для Скорпионов

Не давайте негативным воспоминаниям заслонять от вас настоящее и тем более будущее: пусть былые события остаются в прошлом, не стоит тащить их в сегодняшний день.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 февраля для Стрельцов

Возможная встреча с некогда любимым человеком – или его звонок – может настолько сильно взволновать вас, что вы решите возобновить отношения с ним – не стоит торопиться и бросаться в них как в омут с головой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 февраля для Козерогов

В работе – даже домашней, которая кажется вам незначительной, вы сегодня вряд ли добьетесь успеха, поэтому имеет смысл посвятить день, как и положено выходному, отдыху – лучше активному.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 февраля для Водолеев

Обратите внимание на свое хобби: скорее всего, вы уже достигли в нем такого совершенства, что вполне можете сделать его основным – и бюджетообразующим – занятием.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 февраля для Рыб

Необходимо спуститься с небес на землю, в противном случае может случиться так, что вы перепутаете реальные события с вымышленными и, как следствие, попадете в неприятную ситуацию.

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