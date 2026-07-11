Гороскоп на 12 июля для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем чересчур чувствительными

Пейзаж с водоемом

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Ситуации, спровоцированные нашей повышенной эмоциональностью, и вспыльчивостью будут продиктованы влиянием на человеческую психику влиянием Луны.

Мы станем чересчур чувствительными, впечатлительными, сентиментальными и слезливыми — держать себя в руках и контролировать свои чувства станет сложно как никогда.

Овен

День, когда духовное будет гораздо важнее, чем материальное, поэтому очень важно посвятить день соответствующим занятиям — например, чтению классической литературы, до которой давно не доходили руки.

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Телец

Поскольку раздражительность накапливается у представителей вашего постепенно — день ото дня, а сегодня, похоже, готова вырваться наружу, особенно важно — чтобы не наломать дров — держать себя в руках.

Близнецы

С проблемой, которая даст о себе знать нынешним утром, необходимо дотерпеть до обеда — к этому времени она уже успеет изменится в объемах и станет настолько мелкой, что глупо будет из-за нее переживать.

Рак

Умение видеть хорошее в любом происходящем с вами событии не только успокоит, но улучшит качество жизни: позитивное мышление, которое поа ее никто не отменял, сыграет свою — значительную — роль.

Лев

Фантазия в этот день может разыграться так, что вам впору будет писать приключенческий роман: решившись на этот шаг, постарайтесь не забыть зафиксировать все его сюжетные ходы — в будущем пригодится.

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Дева

День благоприятен для того, чтобы воплотить в жизнь даже самые смелые мечты: мысли в это время обладают мощной материальной силой, поэтому очень важно осторожно и вдумчиво выбирать цели для своих фантазий.

Весы

Не стоит покорно отвечать согласием, отвечая на любую просьбу, с которой к вам могут обратиться окружающие вас люди: если не хотите, чтобы вам сели на голову, научитесь — наконец-то! — говорить «нет».

Скорпион

С негативными эмоциями этого дня необходимо бороться при помощи физической нагрузки, которая вполне логична для выходного дня — занятий спортом или хозяйственных хлопот: в доме всегда есть чем заняться.

Стрелец

«Лечить» депрессию рекомендуется искусством: ничто так хорошо не поднимает настроение как классическая музыка или шедевры мировой живописи, так что смело отправляйтесь в театр или музей.

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Козерог

На работе — даже взятой на дом –достичь серьезных успехов не удастся, поэтому стоит подумать о том, как провести день: лучше всего уделить внимание семье, особенно детям и пожилым родственникам.

Водолей

Не позволяйте никому помыкать собой: с одной стороны, это сильно занижает самооценку, а с другой, у людей, которые относятся к вам без должного уважения, это довольно быстро может войти в привычку.

Рыбы

Если вам понадобится совет, обратитесь к кому-то из старших родственников — они смогут посмотреть на ситуацию не только с позиций здравого смысла, но и с высоты жизненного опыта, которого вам пока не хватает.

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