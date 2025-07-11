Гороскоп на 12 июля для всех знаков Зодиака: день, когда пассивность может привести к ошибкам

Гороскоп на 12 июля

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Велика вероятность подвести тех, кто ждет от вас вовремя сделанной работы, а нежелание общаться с любимым человеком может быть воспринято им как разлад в отношениях. Чтобы подобного не произошло необходимо держать под контролем распорядок дня, а заодно и свои вредные привычки.

Овен

Столкнувшись с неадекватным поведением окружающих, не стоит реагировать на него соответствующим образом, — лучше сделать вид, что ничего не заметили, тогда уже завтра все встанет на свои места.

Телец

День благоприятен для любых финансовых операций, но прежде всего –планирования будущих расходов: вы сможете объективно оценить не только свои потребности, но и материальные возможности, которыми вы обладаете.

Реклама

Близнецы

В вашем окружении могут появиться люди, желающие вашими руками решить свои профессиональные проблемы: не стоит соглашаться делать чужую работу и выполнять за кого-то из коллег их обязанности.

Рак

Залог профессионального успеха в этот день — следовать ориентирам, которые вы сами себе наметили: метание из стороны в сторону и, уж тем более, продвижение назад до добра не доведут.

Лев

Любые цели целей в этот день достигаются только честным путем — обман и подтасовка фактов, возможно, и позволят добиться своего, но со временем правда все равно выйдет наружу.

Дева

Пополнить запас иссякающей позитивной энергии можно, общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке, — маленькими детьми и домашними животными, причем, как своими, так и чужими.

Реклама

Весы

День, когда особенно важно доверять не словам, какими бы убедительными и многообещающими они ни были, а реальным делам — как известно, они убедительнее любых красивых и цветистых речей.

Скорпион

Не стоит вступать в дискуссии с людьми, которые исповедуют отличную от вашей точку зрения: переубедить вы их, при всем желании, все равно не сможете, а время и нервы потратите впустую.

Стрелец

Желанию успеть везде и во всем необходимо противопоставить четкий и скрупулезный план действий, которого рекомендуется четко придерживаться, не отступая без уважительных на то причин.

Козерог

Соблазну использовать в своих целях других людей желательно противиться изо всех сил: результат, к которому стремитесь, вы, возможно, и получите, но вряд ли останетесь им удовлетворены.

Реклама

Водолей

В силу чрезмерной впечатлительности, которая будет свойственна вам в этот день, не рекомендуется читать и слушать новости: по понятным причинам они вряд ли поднимут вам упавшее настроение.

Рыбы

Рекомендуется — разумеется, по возможности — провести день в одиночестве: в условиях уединения и отсутствия посторонних «раздражителей» можно будет найти ответы на важные житейские вопросы.

Читайте также: