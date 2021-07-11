Гороскоп на 12 июля для всех знаков Зодиака: день, когда впечатлительные люди будут особенно уязвимы

День борьбы между позитивной и негативной энергетиками, верх в которой они будут одерживать поочередно.
Особенно уязвимыми в это время станут мнительные и впечатлительные люди: им будет казаться, что весь мир ополчился против них, все строят им козни и плетут против них интриги. Несмотря на это, нежелательно лениться – энергия будет распирать изнутри, создавая серьезный моральный дискомфорт.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 июля для Овнов
Не давайте недоброжелателям сбить вас с рабочего настроя, который вы будете ощущать с самого утра, тогда сил и энергии хватит на осуществление самых смелых и перспективных профессиональных планов.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 июля для Тельцов
Самое главное в общении с окружающими – никому не говорить грубых слов и не делать язвительных замечаний, это создаст атмосферу нежелательной враждебности как в рабочем коллективе, так и в семье.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 июля для Близнецов
Нуждаясь в подсказке относительно того, как поступить в той или иной – непростой ситуации, – обращайте внимание на знаки, которые будет посылать судьба – один из них придется вам как раз по "размеру".
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 июля для Раков
Нежелательно прощать двусмысленные шутки и резкие замечания, которые могут делать самые разные – как близкие, так и малознакомые – люди: стоит показать, что вы можете ответить соответствующим образом.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 июля для Львов
В первой половине дня с вами неожиданно может случиться приступ раздражительности: он будет обусловлен не только вашим плохим характером, что тоже имеет место быть, но и негативным влиянием Луны.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 июля для Дев
Страсти, которые могут бушевать сегодня в вашей душе, можно будет унять, придумав себе полезное и увлекательное занятие: можно, например, сделать перестановку в квартире или вышить наволочку для диванной подушки.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 июля для Весов
Вступаясь за человека, который покажется вам несправедливо обиженным, постарайтесь убедиться в том, что он действительно нуждается в вашей помощи, в противном случае рискуете оказаться в глупом положении.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 июля для Скорпионов
День неблагоприятен для занятий спортом не только из-за жаркой погоды, но и потому, что сегодня из-за большой вероятности травм и растяжений вместо пользы они принесут вред.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 июля для Стрельцов
Вам сегодня будет сопутствовать редкостная удача, которую ни в коем случае нельзя упустить: такое – благоприятное во всех отношениях – стечение обстоятельств может повториться нескоро.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 июля для Козерогов
Удача сегодня улыбнется только тем, кто, выполняя профессиональные задачи, не станет бросаться из стороны в сторону, а заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 июля для Водолеев
Подписывая важный договор или серьезный контракт, внимательно читайте его содержание, особенно текст, напечатанный мелкими буквами – впоследствии именно там вас может ждать "неприятный" сюрприз.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 июля для Рыб
Сохранять хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, можно будет только с одним условием: необходимо как можно меньше общаться с окружающими людьми, среди которых много токсичных.
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