Гороскоп на 12 июля для всех знаков Зодиака: день, когда впечатлительные люди будут особенно уязвимы

Гороскоп на 12 июля для всех знаков Зодиака: день, когда впечатлительные люди будут особенно уязвимы

День борьбы между позитивной и негативной энергетиками, верх в которой они будут одерживать поочередно.

Особенно уязвимыми в это время станут мнительные и впечатлительные люди: им будет казаться, что весь мир ополчился против них, все строят им козни и плетут против них интриги. Несмотря на это, нежелательно лениться – энергия будет распирать изнутри, создавая серьезный моральный дискомфорт.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 12 июля для Овнов

Не давайте недоброжелателям сбить вас с рабочего настроя, который вы будете ощущать с самого утра, тогда сил и энергии хватит на осуществление самых смелых и перспективных профессиональных планов.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 12 июля для Тельцов

Самое главное в общении с окружающими – никому не говорить грубых слов и не делать язвительных замечаний, это создаст атмосферу нежелательной враждебности как в рабочем коллективе, так и в семье.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 12 июля для Близнецов

Нуждаясь в подсказке относительно того, как поступить в той или иной – непростой ситуации, – обращайте внимание на знаки, которые будет посылать судьба – один из них придется вам как раз по "размеру".

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 12 июля для Раков

Нежелательно прощать двусмысленные шутки и резкие замечания, которые могут делать самые разные – как близкие, так и малознакомые – люди: стоит показать, что вы можете ответить соответствующим образом.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 12 июля для Львов

В первой половине дня с вами неожиданно может случиться приступ раздражительности: он будет обусловлен не только вашим плохим характером, что тоже имеет место быть, но и негативным влиянием Луны.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 12 июля для Дев

Страсти, которые могут бушевать сегодня в вашей душе, можно будет унять, придумав себе полезное и увлекательное занятие: можно, например, сделать перестановку в квартире или вышить наволочку для диванной подушки.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 12 июля для Весов

Вступаясь за человека, который покажется вам несправедливо обиженным, постарайтесь убедиться в том, что он действительно нуждается в вашей помощи, в противном случае рискуете оказаться в глупом положении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 12 июля для Скорпионов

День неблагоприятен для занятий спортом не только из-за жаркой погоды, но и потому, что сегодня из-за большой вероятности травм и растяжений вместо пользы они принесут вред.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 12 июля для Стрельцов

Вам сегодня будет сопутствовать редкостная удача, которую ни в коем случае нельзя упустить: такое – благоприятное во всех отношениях – стечение обстоятельств может повториться нескоро.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 12 июля для Козерогов

Удача сегодня улыбнется только тем, кто, выполняя профессиональные задачи, не станет бросаться из стороны в сторону, а заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 12 июля для Водолеев

Подписывая важный договор или серьезный контракт, внимательно читайте его содержание, особенно текст, напечатанный мелкими буквами – впоследствии именно там вас может ждать "неприятный" сюрприз.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 12 июля для Рыб

Сохранять хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, можно будет только с одним условием: необходимо как можно меньше общаться с окружающими людьми, среди которых много токсичных.

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