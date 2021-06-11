Гороскоп на 12 июня для всех знаков Зодиака: день, когда может развиться мания преследования

День, когда даже оптимистически настроенные люди становятся мнительными, поддаются чужому мнению и разнообразным маниям.

Самой распространенной в такой лунный день становится мания преследования: человеку может казаться, что за ним кто-то следит, слушает его разговоры, читает электронную почту или СМС-сообщения и плетет против него интриги. Избавиться от негатива поможет активная деятельность, поэтому в это время ни в коем случае нельзя сидеть без работы.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 12 июня для Овнов

В плохом самочувствии, которое может дать о себе знать, скорее всего, окажется виноватым переутомление, так что лекарствам необходимо предпочесть отдых, в данном случае – пассивный.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 12 июня для Тельцов

Пословица, которая гласит, что слово – не воробей, в этот день приобретет для вас особое значение: резкое высказывание легко может не только обидеть близкого человека, но и разрушить отношения с ним.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 12 июня для Близнецов

День, когда желательно отказаться от любой физической активности – благо, выходной день будет всячески этому способствовать: лучший отдых в это время – спокойное времяпрепровождение на природе.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 12 июня для Раков

Негатив, который долго копился внутри, потребует выхода, и лучше сделать это относительно мирным путем: например, затеять в доме генеральную уборку с последующей сортировкой вещей – на нужные и ненужные.

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Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 12 июня для Львов

Велик риск стать зачинщиком и активным участником ссоры, что приведет к длительному конфликту, который практически невозможно будет прекратить – подумайте, стоит ли выплескивать негатив таким образом.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 12 июня для Дев

Большую часть дня лучше провести в одиночестве, в противном случае существует вероятность стать чемпионом мира по конфликтам, рассорившись из-за ерунды даже с родными и близкими людьми.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 12 июня для Весов

Нежелательно встревать в чужой конфликт, выступая на стороне "обиженных и оскорбленных": на поверку они окажутся не такими уж и беспомощными, а вы будете выглядеть в глазах окружающих агрессором.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 12 июня для Скорпионов

Занимаясь спортом, необходимо проявлять особую осторожность – резкие движения и неоправданный риск могут стать причиной травм и растяжений, которые надолго лишат вас возможности совершать фитнес-подвиги.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 12 июня для Стрельцов

Не стоит назначать на этот день романтические свидания – они не оправдают возложенных на них ожиданий, к тому же любимый человек может раздражаться по мелочам, из-за которых будет постоянно пикироваться с вами.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 12 июня для Козерогов

Не стоит обращать внимания на колкие шутки и едкие замечания окружающих вас людей – они в этот день будут испытывать такие же негативные эмоции, как и вы, так что отнеситесь к ним с пониманием.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 12 июня для Водолеев

Можно вести переговоры о долгожданной смене работы: официальными они в силу выходного дня, конечно же, не станут, зато можно будет узнать, какие условия – включая оклад – предложит вам потенциальный работодатель.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 12 июня для Рыб

Поддерживать хорошее настроение, без которого трудно будет пережить нынешний – непростой – день, поможет искусство: можно слушать классическую музыку или смотреть авторское кино.

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