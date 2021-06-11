Гороскоп на 12 июня для всех знаков Зодиака: день, когда может развиться мания преследования

День, когда даже оптимистически настроенные люди становятся мнительными, поддаются чужому мнению и разнообразным маниям.
Самой распространенной в такой лунный день становится мания преследования: человеку может казаться, что за ним кто-то следит, слушает его разговоры, читает электронную почту или СМС-сообщения и плетет против него интриги. Избавиться от негатива поможет активная деятельность, поэтому в это время ни в коем случае нельзя сидеть без работы.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 июня для Овнов
В плохом самочувствии, которое может дать о себе знать, скорее всего, окажется виноватым переутомление, так что лекарствам необходимо предпочесть отдых, в данном случае – пассивный.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 июня для Тельцов
Пословица, которая гласит, что слово – не воробей, в этот день приобретет для вас особое значение: резкое высказывание легко может не только обидеть близкого человека, но и разрушить отношения с ним.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 июня для Близнецов
День, когда желательно отказаться от любой физической активности – благо, выходной день будет всячески этому способствовать: лучший отдых в это время – спокойное времяпрепровождение на природе.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 июня для Раков
Негатив, который долго копился внутри, потребует выхода, и лучше сделать это относительно мирным путем: например, затеять в доме генеральную уборку с последующей сортировкой вещей – на нужные и ненужные.
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Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 июня для Львов
Велик риск стать зачинщиком и активным участником ссоры, что приведет к длительному конфликту, который практически невозможно будет прекратить – подумайте, стоит ли выплескивать негатив таким образом.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 июня для Дев
Большую часть дня лучше провести в одиночестве, в противном случае существует вероятность стать чемпионом мира по конфликтам, рассорившись из-за ерунды даже с родными и близкими людьми.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 июня для Весов
Нежелательно встревать в чужой конфликт, выступая на стороне "обиженных и оскорбленных": на поверку они окажутся не такими уж и беспомощными, а вы будете выглядеть в глазах окружающих агрессором.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 июня для Скорпионов
Занимаясь спортом, необходимо проявлять особую осторожность – резкие движения и неоправданный риск могут стать причиной травм и растяжений, которые надолго лишат вас возможности совершать фитнес-подвиги.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 июня для Стрельцов
Не стоит назначать на этот день романтические свидания – они не оправдают возложенных на них ожиданий, к тому же любимый человек может раздражаться по мелочам, из-за которых будет постоянно пикироваться с вами.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 июня для Козерогов
Не стоит обращать внимания на колкие шутки и едкие замечания окружающих вас людей – они в этот день будут испытывать такие же негативные эмоции, как и вы, так что отнеситесь к ним с пониманием.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 июня для Водолеев
Можно вести переговоры о долгожданной смене работы: официальными они в силу выходного дня, конечно же, не станут, зато можно будет узнать, какие условия – включая оклад – предложит вам потенциальный работодатель.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 июня для Рыб
Поддерживать хорошее настроение, без которого трудно будет пережить нынешний – непростой – день, поможет искусство: можно слушать классическую музыку или смотреть авторское кино.
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