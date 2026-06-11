Гороскоп на 12 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать пустых разговоров

Бабочка на цветах / © Associated Press

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Главное сегодня — не тратить драгоценное время впустую: необходимо избегать не имеющих особого значения разговоров — как реальных, так и телефонных, общения в мессенджерах социальных сетей и просто зависания на малозначительных темах.

Мечтать в это время можно, но только в том случае, если это будет касаться моментов, способных при определенных условиях стать реальной — пустых иллюзий лучше избегать.

Овен

В работе и бизнесе, несмотря на пятницу, дела будут идти гладко, без задержек, стоит воспользоваться благоприятным периодом, чтобы решить серьезные вопросы, до которых до сих пор не доходили руки.

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Телец

День, когда не стоит тратить время на незначительные дела, зато можно — и нужно — приступать к работе над серьезными и глобальными проектами, в это время движение к ним будет на удивление быстрым и успешным.

Близнецы

Под запретом находятся любые волнения — это может негативно сказаться на состоянии здоровья, поэтому необходимо максимально отключить эмоции и не реагировать на провокации, недоброжелательно настроенных людей.

Рак

Сегодня секретом успеха для представителей вашего знака окажется позитивное мышление: с каким бы скепсисом вы к нему не относились, потратьте один день на такую практику и вы убедитесь в ее действенности.

Лев

Очень важно уделить время — если не весь день, то хотя бы его половину — своим друзьям и близким: общение с ними поможет вам сбросить груз негатива и настроиться на хорошее, что накануне выходных особенно важно.

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Дева

Решение профессиональных вопросов лучше отложить до понедельника, а освободившееся в результате время посвятить отдыху — таким образом пятница станет преамбулой к многообещающим летним выходным.

Весы

Пришло время расстаться с людьми, общение с которыми ничего не дает ни уму, ни сердцу — можно бояться, что вы в результате можете остаться в одиночестве: на место ушедших друзей придут новые.

Скорпион

Идти на поводу у эмоций опасно в любой день, но сегодня это особенно нежелательно: даже если речь идет о личных отношениях, лучше проявить сдержанность, в противном случае вас могут неправильно понять.

Стрелец

Прежде чем отправиться в какую-либо — даже недальнюю и непродолжительную — поездку, необходимо посоветоваться со своей интуицией: она подскажет, куда нужно отправляться, а куда — не стоит.

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Козерог

Выбирая между физическим и умственным трудом, звезды советуют остановиться на последнем: любые предметы в это время будут буквально валиться из рук, а вот мозги станут работать исправно и результативно.

Водолей

Сегодня главное — не переусердствовать: энергии вам отмерено немного, а слабость, которая может накрыть в результате, приведет к тому, что в наступающие выходные вам будут показан только пассивный отдых.

Рыбы

Особого внимания потребуют пожилые родственники –не имея возможности навестить их, пообщайтесь хотя бы пообщаться по телефону — они будут благодарны за любое внимание и очень высоко его оценят.

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