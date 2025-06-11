Гороскоп на 12 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя предаваться унынию

Гороскоп на 12 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Нужно находить радость даже в малом, особенно важно видеть ее в общении с людьми, которая — по мнению философов — является едва ли не главной роскошью в нашей жизни.

Время также благоприятно для любви — велика вероятность обрести свою вторую половинку. Тем же, кто уже успел ее встретить, можно признаваться в своих чувствах, предлагать руку и сердце и — получать положительный ответ.

Овен

Для деловых переговоров с профессиональными и бизнес-партнерами лучше всего подойдет неформальная обстановка — так гораздо легче будет найти общий язык с партнерами и без особого труда склонить их на свою сторону.

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Телец

Звезды настоятельно рекомендуют отказаться от повышенной физической активности — как спортивной, так и бытовой, она чревата неприятными травмами, которые потребуют длительного восстановления

Близнецы

Перманентные перепады настроения, которые вы будете испытывать в этот день, изрядно помотают вам нервы, поэтому — чтобы не истощить нервную систему — важно сдерживать переполняющие вас эмоции.

Рак

Унывать в день веселья как минимум неразумно — постарайтесь найти повод для радости, тем более, что для вас сегодня это особой сложности не составит, и одним грустным человеком на Земле станет меньше.

Лев

Стоит выстроить нынешний день так, чтобы в нем нашлось место и для работы, и для отдыха: во-первых, вы получите удовольствие от приятно проведенного времени, а во-вторых, восстановите иссякающие силы.

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Дева

Профессиональный вопрос, над которым вы давно и, увы, безрезультатно работаете, неожиданно разрешится как будто бы сам по себе — ответ на него снизойдет откуда-то сверху, когда вас, как говорится, осенит.

Весы

Завершать старые дела можно и нужно, а вот браться за новые — представителям вашего знака преждевременно, благоприятные условия для их осуществления пока не сложились, так что придется немного подождать.

Скорпион

Вашим девизом на этот день станет старая, но справедливая мудрость, которая гласит: «хочешь сделать хорошо, сделай сам» — не стоит делегировать другим решение даже самых мелких и незначительных задач.

Стрелец

Похоже, пришло время для осуществления одного из самых масштабных и грандиозных проектов в вашей жизни, главное — не упустить этот во всех отношениях счастливый, а потому редкий момент.

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Козерог

Поскольку вы редко теряете над собой контроль, позволяя эмоциям выплескиваться безнадзорно, такие «приступы» бывают — вот как сегодня — незабываемыми для окружающих, так что лучше держать себя в руках.

Водолей

День благоприятен для официального оформления отношений: брак, заключенный сегодня, продлится долго и будет счастливым, так что не стоит допускать даже мысли о его возможной нецелесообразности.

Рыбы

Прежде чем составить план на день, включив в него массу пунктов, взвесьте свои силы — скорее всего, их не хватит и на половину намеченного, так что — чтобы не надорваться — не горячитесь и не берите на себя слишком много.

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