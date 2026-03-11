Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя держаться за то, что не имеет значения

Весенние цветы в вазе / © Credits

Не стоит цепляться за то, что уже не имеет для нас никакого значения, чего бы это ни касалось — работы, карьеры, финансов, бытовых вопросов или отношений с людьми.

На место того, что уже отжило своей век, обязательно придет что-то новое — более важное и перспективное, но при этом — приятное и радостное.

Овен

Обстоятельства нынешнего дня могут сложиться таким образом, что окружающие начнут отговаривать вас от принятого ранее важного решения: какие бы доводы они ни приводили, звезды рекомендуют стоять на своем.

Телец

Держать под контролем свои эмоции — преимущественно негативные — важно всегда, но сегодня — особенно: разбушевавшись, вы будете похожи на слона в посудной лавке, с соответствующими — опасными — последствиями.

Близнецы

Не стоит слушать тех, кто решит передать вам касающиеся вас или кого-то из ваших близких слухи и сплетни, — скорее всего, их поступок будет продиктован не заботой о вас, а банальной завистью и злобой.

Рак

Причиной конфликтов с другими людьми может стать ощущение взаимного непонимания, но стена, выросшая между вами и окружающими, вызвана исключительно лунными энергиями, уже завтра она исчезнет уже завтра.

Лев

На агрессию, которую будет по отношению к вам демонстрировать мир в этот день, не стоит отвечать соответственно: если нет возможности отшутиться, лучше проигнорировать чужой негатив и промолчать.

Дева

Получив предложение перейти на новую — оплачиваемую выше всякой меры — работу или купить нужную вам вещь со значительной скидкой, не торопитесь принимать решение: «шанс», скорее всего, окажется с подвохом.

Весы

Вмешиваться в чужие конфликты нежелательно всегда, но сегодня это чревато опасностью остаться виноватым, поэтому лучше наблюдать за тем, как знакомые вам люди интригуют и строят козни друг другу, со стороны.

Скорпион

Не лучший день для деловых переговоров и — особенно — подписания: важных документов, в их текст может вкрасться серьезная ошибка, что же до партнеров и коллег, то с ними сегодня трудно будет найти общий язык.

Стрелец

Категорически не рекомендуется посещать места большого скопления людей и конфликтовать с агрессивно настроенными людьми — последствия могут оказаться насколько непредсказуемыми, настолько и опасными.

Козерог

День, когда очень важно соблюдать умеренность во всем — от питания до общения с людьми: лучше всего, провести день в одиночестве — так вы ни с кем не сможете поссориться, даже если очень сильно этого захотите.

Водолей

Во избежание досадных материальных потерь любые финансовые операции –особенно касающиеся крупных покупок — лучше перенести на другое время, когда удастся приобрести не только нужную, но и качественную вещь.

Рыбы

В этот день истина о том, что иногда лучше молчать, чем говорить, приобретет для вас особое значение: неосторожно или не вовремя сказанное резкое слово может нанести серьезную обиду собеседнику.

