- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя держаться за то, что не имеет значения
День, когда нельзя браться за новые дела, не разрушив при этом старое, мешающее двигаться вперед.
Не стоит цепляться за то, что уже не имеет для нас никакого значения, чего бы это ни касалось — работы, карьеры, финансов, бытовых вопросов или отношений с людьми.
На место того, что уже отжило своей век, обязательно придет что-то новое — более важное и перспективное, но при этом — приятное и радостное.
Овен
Обстоятельства нынешнего дня могут сложиться таким образом, что окружающие начнут отговаривать вас от принятого ранее важного решения: какие бы доводы они ни приводили, звезды рекомендуют стоять на своем.
Телец
Держать под контролем свои эмоции — преимущественно негативные — важно всегда, но сегодня — особенно: разбушевавшись, вы будете похожи на слона в посудной лавке, с соответствующими — опасными — последствиями.
Близнецы
Не стоит слушать тех, кто решит передать вам касающиеся вас или кого-то из ваших близких слухи и сплетни, — скорее всего, их поступок будет продиктован не заботой о вас, а банальной завистью и злобой.
Рак
Причиной конфликтов с другими людьми может стать ощущение взаимного непонимания, но стена, выросшая между вами и окружающими, вызвана исключительно лунными энергиями, уже завтра она исчезнет уже завтра.
Лев
На агрессию, которую будет по отношению к вам демонстрировать мир в этот день, не стоит отвечать соответственно: если нет возможности отшутиться, лучше проигнорировать чужой негатив и промолчать.
Дева
Получив предложение перейти на новую — оплачиваемую выше всякой меры — работу или купить нужную вам вещь со значительной скидкой, не торопитесь принимать решение: «шанс», скорее всего, окажется с подвохом.
Весы
Вмешиваться в чужие конфликты нежелательно всегда, но сегодня это чревато опасностью остаться виноватым, поэтому лучше наблюдать за тем, как знакомые вам люди интригуют и строят козни друг другу, со стороны.
Скорпион
Не лучший день для деловых переговоров и — особенно — подписания: важных документов, в их текст может вкрасться серьезная ошибка, что же до партнеров и коллег, то с ними сегодня трудно будет найти общий язык.
Стрелец
Категорически не рекомендуется посещать места большого скопления людей и конфликтовать с агрессивно настроенными людьми — последствия могут оказаться насколько непредсказуемыми, настолько и опасными.
Козерог
День, когда очень важно соблюдать умеренность во всем — от питания до общения с людьми: лучше всего, провести день в одиночестве — так вы ни с кем не сможете поссориться, даже если очень сильно этого захотите.
Водолей
Во избежание досадных материальных потерь любые финансовые операции –особенно касающиеся крупных покупок — лучше перенести на другое время, когда удастся приобрести не только нужную, но и качественную вещь.
Рыбы
В этот день истина о том, что иногда лучше молчать, чем говорить, приобретет для вас особое значение: неосторожно или не вовремя сказанное резкое слово может нанести серьезную обиду собеседнику.
Читайте также:
Астролог назвал три знака, для которых март 2026 года будет гармоничным и удачным
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной