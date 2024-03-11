Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно опасаться раздражительности

День, когда необходимо опасаться раздражительности: она будет сопутствовать каждому – даже самому спокойному – человеку.

Такое поведение – всего лишь негативное влияние Луны, которое уже завтра ослабнет, так что нужно перетерпеть: взять под контроль эмоции и постараться никого не задеть и не обидеть – вряд ли это благоприятно отразится на отношениях с другими людьми. Лучше всего в это время – сосредоточиться на выполняемой работе, она отвлечет от любого негатива.

Овен

Плохое самочувствие, которое представители вашего знака ощутят в этот день, будет свидетельствовать о зашлакованности организма – необходимо принять меры по его очищению, причем как внешние, так и внутренние.

Телец

Общаясь с другими людьми, необходимо тщательно подбирать слова: совершенно того не желая, можно нанести кому-нибудь серьезную обиду – минимизировать ее последствия будет сложно, а иногда и невозможно.

Близнецы

Сегодня особенно важно тщательно планировать все свои действия, в противном случае космическая энергия будет "разрывать" вас на части, заставляя действовать в противоположных направлениях.

Рак

Представителям вашего знака – пожалуй, единственным во всем Зодиаке – сегодня не стоит прятать свои эмоции: проявив их, вы не нанесете никому вреда, а вот себя освободите от давящего на душу "камня".

Лев

Неуверенность в себе – редкий "диагноз" для представителей вашего – самоуверенного – знака, но именно сегодня он может вас настичь: "лечить" такое состояние необходимо, сознательно повышая самооценку.

Дева

Все конфликты, в которые вы сегодня – вольно или невольно – окажетесь втянутыми, необходимо решать миром, в противном случае отношения с близкими, которые сочтут себя обиженными, испортятся надолго.

Весы

День, когда важно думать не только о других, как вы обычно это делаете, но и о себе: например, вспомнить, когда вы в последний раз делали себе что-то приятное – например, покупали цветы – и исправить ошибку.

Скорпион

Нынешний день – разумеется, если есть такая возможность – нужно провести в одиночестве, еще лучше – в стенах родного дома: за его пределами вы сможете найти массу "приключений" на свою голову.

Стрелец

Эмоции, которые не удастся взять под контроль, грубо говоря, испортят вам день: вместо работы вы будете выяснять отношения с окружающими, что негативным образом скажется на решении профессиональных вопросов.

Козерог

Нельзя допускать зло не только в поступках и словах, но и в мыслях: сегодня оно мгновенно материализуется, и каким образом это отразиться на самом человеке, который тут же получит бумеранг, предсказать невозможно.

Водолей

Сны нынешней ночи дадут вам прямую подсказку относительно того, от кого из окружающих вас людей можно ждать удара в спину – примите меры, которые позволят вам избежать такого развития событий.

Рыбы

Принимаясь за работу, сначала составьте подробный план того, что вы намерены сегодня сделать, и только потом – действуйте, в противном случае вы будете хвататься за все дела сразу и ничего не успеете.

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