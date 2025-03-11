Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: день, который возвращает нас в прошлое

День, который возвращает нас в прошлое, давая возможность как минимум понять, откуда «растут ноги» у происходящих в это время событий.

День, который возвращает нас в прошлое, давая возможность как минимум понять, откуда «растут ноги» у происходящих в это время событий.

А как максимум, не только можно, но и нужно исправить сложившуюся ситуацию, тем более, что для этого сложатся благоприятные условия. Время также идеально подходит для того, чтобы окончательно разобраться в личных отношениях, которые застопорились и не двигаются ни в одну, ни в другую сторону. Сейчас удастся наконец поставив точки над «и», либо открыв в них новый – чистый – лист, либо закрыв эту «книгу» раз и навсегда.

Овен

Постарайтесь забыть старую установку о том, что заботиться о себе и своих интересах, то есть, быть эгоистом – зазорно: человек, у которого все в жизни устроено, лучше относиться к окружающим – счастье предполагает доброту.

Телец

Раздражение, которое вы можете испытывать сегодня, сделает вас злыми и несдержанными на язык, что приведет к ссорам с окружающими – как посторонними, так и близкими – родными и любимыми – людьми.

Близнецы

Как бы вы ни были заняты, не отказывайтесь от беседы с людьми, которые попросят вас о ней: попробуйте себе в роли психолога – возможно, таким образом вы можете решить овладеть этой профессией всерьез и надолго.

Рак

Несмотря на позитивную энергетику воспоминаний, которые сегодня могут оказаться особенно приятными, жить все-аки стоит не вчерашним, а сегодняшним днем, иначе благоприятные перемены пойдут мимо.

Лев

Снять высокой градус напряжения, возникший в отношениях с близким человеком, можно будет, только признав свою вину и попросив прощения за совершенный вами – мягко говоря, некрасивый – поступок.

Дева

Любой конфликт, который вероятен в этот день, важно рассматривать не с одной, как вы привыкли делать, а с двух сторон: мнение вашего собеседника тоже необходимо учитывать, а иначе помириться не удастся.

Весы

Вряд ли – в силу мягкости характера – сможете противостоять грубости и агрессии со стороны окружающихся вас людей, поэтому желательно –если подставится такая возможность – провести день в одиночестве.

Скорпион

Не стоит никого убеждать в своей правоте, какой бы сферы вашей жизни она ни касалась: главное, что вы знаете – истина на вашей стороне, а мнение других не должно вас интересовать – они ничего не решают.

Стрелец

Важный профессиональный вопрос в одиночку вам сегодня решить не удастся, поэтому не стесняйтесь просить о помощи друзей и знакомых – особенно тех, кто работает в одной сфере с вами.

Козерог

Одна из идей, которая сегодня придет в голову, представителям такого здравомыслящего и практичного знака ка ваш, могут показаться неосуществимой, тем не менее, не спешите ее отбрасывать – пригодиться.

Водолей

Близких людях необходимо заботиться в любой день, но сегодня они, похоже, будут особенно нуждаться в вашем внимании – не откажите им просьбе уделить немного времени, в конце концов, это ваш долг.

Рыбы

Решая важную – особенно, сугубо техническую – задачу, попробуйте посмотреть на нее не с традиционной, а с неожиданной – лучше всего, креативной точки зрения: разгадка придет как будто бы сама собой.

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