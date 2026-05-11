Гороскоп на 12 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем склонны транжирить деньги
День, когда нам свойственна склонность к легкомысленному отношению к деньгам и, как следствие, безумным денежным тратам.
Приобретенные — заведомо бесполезные — вещи могут надолго оставить неприятное ощущение потраченных впустую средств, что само по себе уже неприятно.
А если учесть, что такие траты могут проделать серьезную брешь в бюджете, что сделает их опасными вдвойне. настоятельно рекомендуют продемонстрировать сдержанность и минимизировать расходы, за что мы впоследствии сами скажем себе «спасибо».
Овен
Сегодня найти общий язык с деловыми партнерами будет затруднительно, поэтому любые переговоры нужно перенести на другое время, иначе поставленной цели вы не достигнете, только даром потратите время.
Телец
С самого утра вы с удивлением обнаружите, что предстаивтелям вашего — не самого трудолюбивого — знака очень хочется включиться в работу, но звезды считают, что спешить с этим не стоит: свою энергию сегодня нужно беречь.
Близнецы
Свои профессиональные идеи нужно держать в секрете всегда, но сегодня распространяться о них особенно нежелательно: спустя непродолжительное время вы сможете узнать, что кто-то воплотил из в жизнь раньше вас.
Рак
Вам, в отличие от представителей других знаков Зодиака, не стоит оставаться в одиночестве, запираясь дома и отказываясь от общения с другими людьми, напротив, им не только можно, но и нужно «выходить в люди».
Лев
Серьезные профессиональные дела, даже если они будут казаться важными или своевременными, лучше отложить на пару дней, а пока заняться домашними хлопотами — от них тоже можно получить удовольствие.
Дева
От серьезного — и очень важного =- разговора с начальством, лучше отказаться: договориться о важных вещах — например, о долгожданном повышении зарплаты — вам в этот день ни при каких условиях не удатся.
Весы
Несмотря на будний день, необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью: если что-то одно будет преобладать, нарушаться важные связи, что — в свою очередь — нарушит гармоничное течение вашей жизни.
Скорпион
Общение с любимыми и дорогими вам людьми сегодня очень важно сократить до минимума — только в таком случае вам удастся как минимум не поссориться с ним, а как максимум — не довести дело до конфликта.
Стрелец
Чтобы этот — не самый приятный и легкий день -= не длился для вас бесконечно, необходимо найти занятие, которым можно будет заниматься в течение всего дня, не отвлекаясь при этом на сопутствующие раздражители.
Козерог
От активной деятельности, какой бы сферы жизни — профессиональной или бытовой — она ни касалась, нужно отказаться, все равно успеха в таких делах добиться не удастся — не стоить тратить время и силы даром.
Водолей
В течение дня нежелательно подписывать какие-либо документы, особенно, если они предусматривают серьезные финансовые последствия, нужно от них отказаться или — хотя бы -= перенести на некоторое время.
Рыбы
Сегодня предстаивтелям знака стоит вспомнить о том, что спасение утопающих -= дело рук самих утопающих: в любой ситуации вы можете рассчитывать только на себя, поэтому не стоит никого просить о помощи.
