Гороскоп на 12 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем склонны транжирить деньги

Тюльпаны / © Getty Images

Реклама

Приобретенные — заведомо бесполезные — вещи могут надолго оставить неприятное ощущение потраченных впустую средств, что само по себе уже неприятно.

А если учесть, что такие траты могут проделать серьезную брешь в бюджете, что сделает их опасными вдвойне. настоятельно рекомендуют продемонстрировать сдержанность и минимизировать расходы, за что мы впоследствии сами скажем себе «спасибо».

Овен

Сегодня найти общий язык с деловыми партнерами будет затруднительно, поэтому любые переговоры нужно перенести на другое время, иначе поставленной цели вы не достигнете, только даром потратите время.

Реклама

Телец

С самого утра вы с удивлением обнаружите, что предстаивтелям вашего — не самого трудолюбивого — знака очень хочется включиться в работу, но звезды считают, что спешить с этим не стоит: свою энергию сегодня нужно беречь.

Близнецы

Свои профессиональные идеи нужно держать в секрете всегда, но сегодня распространяться о них особенно нежелательно: спустя непродолжительное время вы сможете узнать, что кто-то воплотил из в жизнь раньше вас.

Рак

Вам, в отличие от представителей других знаков Зодиака, не стоит оставаться в одиночестве, запираясь дома и отказываясь от общения с другими людьми, напротив, им не только можно, но и нужно «выходить в люди».

Лев

Серьезные профессиональные дела, даже если они будут казаться важными или своевременными, лучше отложить на пару дней, а пока заняться домашними хлопотами — от них тоже можно получить удовольствие.

Реклама

Дева

От серьезного — и очень важного =- разговора с начальством, лучше отказаться: договориться о важных вещах — например, о долгожданном повышении зарплаты — вам в этот день ни при каких условиях не удатся.

Весы

Несмотря на будний день, необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью: если что-то одно будет преобладать, нарушаться важные связи, что — в свою очередь — нарушит гармоничное течение вашей жизни.

Скорпион

Общение с любимыми и дорогими вам людьми сегодня очень важно сократить до минимума — только в таком случае вам удастся как минимум не поссориться с ним, а как максимум — не довести дело до конфликта.

Стрелец

Чтобы этот — не самый приятный и легкий день -= не длился для вас бесконечно, необходимо найти занятие, которым можно будет заниматься в течение всего дня, не отвлекаясь при этом на сопутствующие раздражители.

Реклама

Козерог

От активной деятельности, какой бы сферы жизни — профессиональной или бытовой — она ни касалась, нужно отказаться, все равно успеха в таких делах добиться не удастся — не стоить тратить время и силы даром.

Водолей

В течение дня нежелательно подписывать какие-либо документы, особенно, если они предусматривают серьезные финансовые последствия, нужно от них отказаться или — хотя бы -= перенести на некоторое время.

Рыбы

Сегодня предстаивтелям знака стоит вспомнить о том, что спасение утопающих -= дело рук самих утопающих: в любой ситуации вы можете рассчитывать только на себя, поэтому не стоит никого просить о помощи.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров