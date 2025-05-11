Гороскоп на 12 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя относиться к другим высокомерно

Гороскоп на 12 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Очень важно ничем ее е нарушать, поэтому под запретом находятся такие проявления характера как зависть, злоба, жадность, ненависть. Нельзя относиться к другим высокомерно и пренебрежительно, а также кричать и даже повышать тон. Энергию, а ее сегодня окажется в избытке, можно тратить, не экономя, на решение любых профессиональных и хозяйственных дел, особенно тех, которые по причине своей сложности были отложены на потом

Овен

Несмотря на выходной, время благоприятен для наведения порядка дома: можно затеять генеральную уборку, пересортировать вещи, отдать нуждающимся ненужные вещи, но еще хорошие и добротные вещи.

Телец

Самая востребованная для вас в этот день черта — сдержанность: постарайтесь, хоть это будет и непросто, не конфликтовать с окружающими вас людьми сами и не реагировать на чужие провокации.

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Близнецы

Необходимо максимально соблюдать равновесие между профессиональной и личной жизнью — малейший перекос в одну из сторон может вызвать недовольство начальства или обиду любимого человека.

Рак

Лучшее средство борьбы с плохим настроением для вашего знака — наведение чистоты и порядка в доме, если же вы еще и обеспечите ему аромат уюта — например, свежей выпечки — то негатив испарится.

Лев

Признав ошибки, допущенные в прошлом, вы гарантированно не повторите их в будущем, так что не пожалейте усилий на то, чтобы провести анализ своих поступков и сделать из них необходимые выводы.

Дева

День благоприятен для начала поездки, о которой вы давно мечтали: главное — настроиться на смену обстановки и получать удовольствие даже от смены «картинки» за окном, не говоря уже о месте назначения.

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Весы

С окружающими вас людьми, особенно посторонними, необходимо держать дистанцию: не допускайте того, чтобы они слишком близко к вам подходили и, уж тем более, прикасались к вам — это нарушит ваше биополе.

Скорпион

Свое профессиональное превосходство, в котором, кстати, никто не сомневается, не стоит никому демонстрировать — увы, далеко не всем понравится такая — высокомерная — линия поведения.

Стрелец

День, когда во всем необходимо соблюдать меру — от отношений с людьми до питания: излишества не самым лучшим образом повлияют как на дружбу и любовь, так и состояние фигуры, особенно если она не безупречна.

Козерог

Не старайтесь вербально — или при помощи резких действий — дать отпор человеку, проявляющему агрессию по отношению к вам: он быстро получит свое — закон бумеранга сегодня работает быстро и четко.

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Водолей

День, несмотря на свой будний статус, благоприятен для общения с природой и близкими людьми: прогулка на свежем воздухе, да еще и с семьей, не только оздоровит вас, но и поднимет упавшее настроение.

Рыбы

Нежелательна откровенничать с людьми, которых вы недостаточно хорошо знаете: неизвестно, как они отреагируют на то, что доверили им свою тайну, будет обидно, если они используют ее вам же во вред.

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