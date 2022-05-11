Гороскоп на 12 мая для всех знаков Зодиака: день, когда встреча с прошлым снимет груз с души

Гороскоп на 12 мая для всех знаков Зодиака: день, когда встреча с прошлым снимет груз с души

Встреча с прошлым, которая вероятна в этот день, поможет человеку избавиться от груза былых лет.

Особенно вышесказанное коснется отношений с близкими – или не очень – людьми, застывшими в состоянии статус-кво. Похоже, пришла пора вернуть к жизни "дела давно минувших дней" и расставить точки над "и", чтобы либо продолжить отношения с данным конкретным человеком, либо навсегда завершить их.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 мая для Овнов

Пожалуй, едва ли не единственный в лунном календаре день, когда не грех забыть об окружающих, а подумать о самих себе – уделить внимание своему душевному, а заодно и физическому состоянию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 мая для Тельцов

Сделав выводы из сделанных в прошлом ошибок, удастся избежать их в будущем – главное, быть честными с самими собой, иначе достичь поставленной цели не удастся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 мая для Близнецов

В течение дня вас часто будет преследовать ощущение дежавю, когда события, места, в которых вы окажетесь, и встреченные вами люди, будут казаться смутно знакомыми: не пугайтесь – это всего лишь влияние Луны.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 мая для Раков

Не стоит углубляться в воспоминания, даже если они будут очень приятными: таким образом вы рискуете потеряться во времени и подойти к событиям сегодняшнего дня с мерками вчерашнего.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 мая для Львов

События нынешнего дня позволят вам как будто бы взглянуть на себя со стороны, а заодно узнать, что думают о вас окружающие – вполне возможно, что мнения некоторых из них окажутся для вас открытием.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 мая для Дев

Понимание того, как правильно выстраивать дальнейшие отношения с близким человеком, которое долгое время не выстраивались в вашем сознании, придет к вам как будто бы само собой – точнее, придет от звезд.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 мая для Весов

Не стоит отстаивать свою правоту во что бы то ни стало – напротив, постарайтесь если не принять, то хотя бы понять чужую точку зрения – возможно, вы будете не столь категоричны, как раньше.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 мая для Скорпионов

Даже не пытайтесь доказать кому-либо свою правоту: во-первых, вам это все равно не удастся, а во-вторых, оставьте другому человеку право на собственную точку зрения – все не могут думать одинаково.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 мая для Стрельцов

Хотите достичь успеха в этот день – действуйте активно и сохраняйте темп, который взяли на старте: если замедлить движение хотя бы ненадолго, работа может затормозиться всерьез и надолго.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 мая для Козерогов

Среди идей, которые сегодня будут приходит вам в голову, попадутся по-настоящему стоящие – постарайтесь их как-то зафиксировать, чтобы не забыть – лучше всего записать для памяти.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 мая для Водолеев

Возможно, обстоятельства нынешнего дня потребуют от вас быстрого – можно сказать, молниеносного – решения: несмотря на нехватку времени, постарайтесь все хорошо обдумать, чтобы не ошибиться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 мая для Рыб

Желание заняться каким-либо видом творчества удачно совпадет с энергиями дня, которые буду всячески приветствовать креатив: даже скромное хобби даст возможность создать настоящее произведение искусства.

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