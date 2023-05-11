Гороскоп на 12 мая для всех знаков Зодиака: день морального обновления

День морального обновления, в течение которого многим из нас удастся отказаться от устаревших взглядов на жизнь.

Взамен можно будет приобрести новые – более современные и актуальные, которые помогут грамотно ориентироваться в сложившейся сейчас ситуации. Новые знания, освоенные в это время, не только легко усвоятся, но и пригодятся в быстром и эффективном решении профессиональных вопросов. Не стоит никого обманывать – ложь обязательно выйдет наружу, поставив человека в неприятное положение.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 мая для Овнов

Не отказывайте тем, кто обратится к вам за помощью – как моральной, так и материальной: особой сложности это для вас не составит, а для нуждающегося в ней человека станет неоценимой услугой.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 мая для Тельцов

День благоприятен для любых домашних дел – от не самых значительных, таких как уборка и готовка, так и грандиозных – в виде ремонта с полной перепланировкой, так что стоит действовать без промедления.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 мая для Близнецов

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, если ее субъект вас об этом не попросит, в противном случае он сочтет ваше поведение неприемлемой – а потому непростительной – навязчивостью и обидится.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 мая для Раков

Составляя план работы на день, постарайтесь двигаться от простого к сложному: взявшись за самую трудную задачу с утра, без должного "разогрева", вы, скорее всего, не справитесь с ее решением.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 мая для Львов

Любую задачу, перед решением которой поставит вас жизнь, можно будет решить, проговорив ее вслух: так вы быстрее поймете, какими средствами можно относительно легко и просто достичь поставленной цели.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 мая для Дев

Не стоит тратить время и деньги на решение серьезных профессиональных задач – все равно эта "миссия" окажется невыполнимой, поэтому лучше заняться мелочевкой, которая давно требовала вашего внимания.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 мая для Весов

Любые факты, которые станут вам известны в этот день, заставят по-новому взглянуть на решение профессиональных – а в некоторых случаях и личных – вопросов, новыми знаниями обязательно нужно воспользоваться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 мая для Скорпионов

Возможно, в этот день вы узнаете чужую тайну, которая откроется вам с разрешения ее обладателя или без него: не стоит никому о ней рассказывать, в противном случае может запуститься ряд неожиданных событий.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 мая для Стрельцов

День, когда представители вашего знака могут проявить одно из главных своих качеств – щедрость: благодарность человека, которого она коснется, не будет иметь пределов, что станет для вас приятным сюрпризом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 мая для Козерогов

Обязательно дайте кому-то из окружающих совет, о котором он вас попросит: ваша практичность и умение трезво смотреть на вещи поможет ему правильно поступить в довольно непростой житейской ситуации.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 мая для Водолеев

Отложите любые профессиональные дела на другой день, нынешний же лучше посвятить наведению порядка в документах: хаос, который у вас в них царит, скоро не даст возможности найти нужную бумагу в нужное время.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 мая для Рыб

Воспользуйтесь даром отличать правду от лжи, которым наградят вас звезды сегодня: он позволит не дать обмануть себя людям, которые таким образом решили добиться от вас решения в свою пользу.

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