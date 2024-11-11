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Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя преследовать корыстные мотивы

Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя преследовать корыстные мотивы

Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День благотворительности и добрых дел, которые не останутся без вознаграждения. 

Главное – не преследовать корыстные мотивы, в таком случае благодеяние не будет засчитано, напротив – они будут считаться желанием обмануть вышине силы, выторговав у них преференции, на которые человек заведомо не может рассчитывать. От работы над важными делами профессионального свойства в этот день лучше отказаться – успешного результата ждать не приходится. 

Овен 

Сегодня кто-то из близких может обратиться к вам за помощью, постарайтесь не отказывать человеку, который действительно в ней нуждается – он ответит вам благодарностью. 

Телец 

Вспышки гнева, которые могут преследовать вас в течение всего дня, испортят отношения с близкими – и, возможно, дорогими – вам людьми: возможно, стоит держать себя в руках и не идти на поводу у эмоций. 

Близнецы 

Чтобы получить ответ на интересующей вас вопрос, надо его хотя бы задать, иначе ничего не получится: подумайте о том, кто может вас просветить на этот счет, и поговорите: беседа внесет ясность и понимание во все. 

Рак 

Как бы ни сложилась ситуация, ни в кем случае нельзя допускать жалости к себе: это чувство ослабит вас и не даст сделать того, что вы запланировали, оставив взамен чувство сожаления о бездарно проведенном времени. 

Лев 

День – или хотя бы его часть необходимо посвятить решению вопросов. связанных со своей семье: сами родные люди с ними точно не справятся, поэтому необходимо отложить в сторону дела и прийти на помощь. 

Дева

Важно помнить, что каждый делится тем, чего у него в избытке: отнеситесь к окружающим вас людям с добром и, по возможности, любовью – покажите им, что позитива в вашей жизни – и вас самих – больше, чем негатива. 

Весы 

Ссора, которую вы рискуете быть втянутыми сегодня, может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому очень важно сдерживать вспыльчивость, которая – как назло! – овладеет вами в то время.

Скорпион 

День благоприятен для борьбы с негативными ментальными установками, которые мешают представителям вашего знака добиваться поставленных целей как в профессиональной, так и в личной жизни. 

Стрелец 

Недоразумение, возникшее в отношениях с близким человеком – другом, любимым или родственником, не стоит загонять внутрь: в нем необходимо разобраться по горячим следам, поговорив обо всем начистоту. 

Козерог 

Даже если окружающие вас люди будут раздражать вас своими словами или поступками постарайтесь проявить по отношению к ним снисходительность – вспомните, что вы тоже несовершенны и вызываете ответный негатив. 

Водолей 

Не жалейте добрых слов для близких людей – не позволяйте им сомневаться в вашем к ним хорошем отношении, поскольку неизвестно, как далеко их может завести возникшая в связи с этим чувством обида. 

Рыбы 

На работе нужно отказаться от решения важных и серьезных профессиональных вопросов – их все равно не удастся довести до победного конца, так что лучше сосредоточиться на мелких рутинных делах. 

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