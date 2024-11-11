Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя преследовать корыстные мотивы

День благотворительности и добрых дел, которые не останутся без вознаграждения.

Главное – не преследовать корыстные мотивы, в таком случае благодеяние не будет засчитано, напротив – они будут считаться желанием обмануть вышине силы, выторговав у них преференции, на которые человек заведомо не может рассчитывать. От работы над важными делами профессионального свойства в этот день лучше отказаться – успешного результата ждать не приходится.

Овен

Сегодня кто-то из близких может обратиться к вам за помощью, постарайтесь не отказывать человеку, который действительно в ней нуждается – он ответит вам благодарностью.

Телец

Вспышки гнева, которые могут преследовать вас в течение всего дня, испортят отношения с близкими – и, возможно, дорогими – вам людьми: возможно, стоит держать себя в руках и не идти на поводу у эмоций.

Близнецы

Чтобы получить ответ на интересующей вас вопрос, надо его хотя бы задать, иначе ничего не получится: подумайте о том, кто может вас просветить на этот счет, и поговорите: беседа внесет ясность и понимание во все.

Рак

Как бы ни сложилась ситуация, ни в кем случае нельзя допускать жалости к себе: это чувство ослабит вас и не даст сделать того, что вы запланировали, оставив взамен чувство сожаления о бездарно проведенном времени.

Лев

День – или хотя бы его часть необходимо посвятить решению вопросов. связанных со своей семье: сами родные люди с ними точно не справятся, поэтому необходимо отложить в сторону дела и прийти на помощь.

Дева

Важно помнить, что каждый делится тем, чего у него в избытке: отнеситесь к окружающим вас людям с добром и, по возможности, любовью – покажите им, что позитива в вашей жизни – и вас самих – больше, чем негатива.

Весы

Ссора, которую вы рискуете быть втянутыми сегодня, может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому очень важно сдерживать вспыльчивость, которая – как назло! – овладеет вами в то время.

Скорпион

День благоприятен для борьбы с негативными ментальными установками, которые мешают представителям вашего знака добиваться поставленных целей как в профессиональной, так и в личной жизни.

Стрелец

Недоразумение, возникшее в отношениях с близким человеком – другом, любимым или родственником, не стоит загонять внутрь: в нем необходимо разобраться по горячим следам, поговорив обо всем начистоту.

Козерог

Даже если окружающие вас люди будут раздражать вас своими словами или поступками постарайтесь проявить по отношению к ним снисходительность – вспомните, что вы тоже несовершенны и вызываете ответный негатив.

Водолей

Не жалейте добрых слов для близких людей – не позволяйте им сомневаться в вашем к ним хорошем отношении, поскольку неизвестно, как далеко их может завести возникшая в связи с этим чувством обида.

Рыбы

На работе нужно отказаться от решения важных и серьезных профессиональных вопросов – их все равно не удастся довести до победного конца, так что лучше сосредоточиться на мелких рутинных делах.

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