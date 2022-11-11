Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя терять бдительность

День является одним из самых опасных по всем лунном календаре, в течение которого нельзя терять бдительности.

Он чреват конфликтами, которые могут привести к необратимым последствиям, поэтому важно избегать проблемных ситуаций и обходить острые углы в общении с окружающими людьми – как близкими, так и малознакомыми. В противном случае можно не только надолго разругаться с теми, кто дорог, но и вообще расстаться с ними, чего, конечно же, не хочет никто, но спорить с обстоятельствами нынешнего дня людям не под силу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 ноября для Овнов

От душевных переживаний, которые могут портить вам настроение с самого утра, избавиться невозможно – их необходимо просто перетерпеть, тем более что уже во второй половине дня они пойдут на спад.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 ноября для Тельцов

Постарайтесь максимально сдерживаться от проявления отрицательных эмоций: попав в их "воронку", вы не сможете быстро выбраться из нее, поэтому вам придется испить чашу негатива до дна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 ноября для Близнецов

Окружающие вас люди будут настроены агрессивно, что негативным образом будет влиять на вас даже на энергетическом уровне, не говоря уже о тесном общении, поэтому последнего желательно максимально избегать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 ноября для Раков

Для вас девиз нынешнего дня – "Мой дом – моя крепость": чем меньше времени вы проведете на улице, тем ниже вероятность того, что вы столкнетесь с неадекватным и невменяемым человеком.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 ноября для Львов

Вам сегодня желательно прислушаться к словам классика, который предостерегал от общения с неизвестными: новые знакомства, по мнению звезд, не принесут ничего, кроме неприятностей, поэтому откажитесь от них.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 ноября для Дев

Не лучший день для финансовых операций любой сложности: если вы хотите, чтобы идущий к вам денежный поток не иссяк, не стоит не только расплачиваться ими в магазинах, но и просто брать в руки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 ноября для Весов

В провокационные моменты, когда вам покажется, что вы не сможете удержать рвущийся наружу негатив, постарайтесь использовать известную вам успокоительную практику – хотя бы медленно сосчитайте до десяти.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 ноября для Скорпионов

Чтобы не подпитывать токсичных людей своей энергией, постарайтесь обходить их стороной: так, если вы знаете такой грех за кем-то из знакомых, откажитесь от общения с ним под любым предлогом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 ноября для Стрельцов

Вам необходимо соблюдать осторожность в тех случаях, опасность которых существует всегда: не ходите по безлюдным местам в темное время суток, не носите с собой крупные суммы денег и не надевайте дорогие украшения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 ноября для Козерогов

Не стоит верить на слово окружающим вас людям – особенно тем из них, кого вы плохо знаете: велика вероятность стать жертвой очередного мошенника, знающего много способов отъема чужих денег.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 ноября для Водолеев

День может оказаться особенно опасным для чувствительных представителей знака: чтобы не получить неприятную душевную травму, необходимо максимально сократить общение с теми, кто может ее нанести.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 ноября для Рыб

Не стоит торопиться с воплощением в жизнь своих идей, даже если они касаются незначительных переделок в интерьере собственного дома – так, повешенные сегодня новые шторы вряд ли принесут вам радость.

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