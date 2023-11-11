Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать столкновений с близкими

День, когда с самого утра атмосфера будет гнетущей, а настроение - оставит желать лучшего.

Мощная негативная энергетика в большинстве случаев окажется сильнее человека – не каждому из нас удастся с ней справиться. Велика вероятность ссор и конфликтов, которые могут серьезно повлиять на любые – даже самые важные для человека – отношения, поэтому желательно избегать прямых столкновений с родными, друзьями и коллегами. Еще лучше – вообще отказаться от общения, если же оно неизбежно – нужно взвешивать каждое слово. Недопустимы мысли о мести за обиды – как настоящие, так и мнимые: до добра это не доведет.

Овен

День – благо, на календаре выходной – звезды настоятельно рекомендуют провести дома: так вы сможете избежать конфликтов, участниками которого – в силу своего характера – неизбежно станете за его стенами.

Телец

Покупку или продажу чего-либо – особенно недвижимости – необходимо перенести на другой день, сегодня эти процессы успешными не будут, главное – не поддаваться на манипуляции о том, что нужная вещь "уйдет".

Близнецы

Казалось бы, выходной день располагает к общению – как личному, так и посредством мессенджеров, но лунные энергии нынешних суток вносят свои поправки: если вы не можете отказаться от разговоров, сократите их.

Рак

День, когда нельзя что-либо укорачивать – это касается как обрезки деревьев в саду, так и стрижки в парикмахерской: такие манипуляции в любом случае станут плохой приметой и приведут к негативным последствиям.

Лев

В конфликтных отношениях между родственниками или членами вашей семьи желательно выбрать золотую середину, не становясь на одну – чью-то – сторону, и поспособствовать их примирению.

Дева

Агрессивно настроенных людей, которых сегодня в достаточно большом количестве можно будет встретить на улице, необходимо обходить стороной: столкновение с ними может грозить серьезной опасностью.

Весы

Несмотря на присущую вам тягу к справедливости, бросаться на помощь человеку, которого – как вам покажется – незаслуженно обидели, все же не стоит: и ему не сумеете помочь, и сами в результате пострадаете.

Скорпион

Раздражительность, которую вы почувствуете с самого утра, обусловлена усталостью, поэтому большую часть времени – как и положено в выходной – необходимо посвятить отдыху, лучше всего – на свежем воздухе.

Стрелец

Не стоит осуждать других, тогда – согласно библейской мудрости – и вас не будут осуждать, что особенно важно для тех представителей знака, которые, как говорят в таких случаях, и сами не без греха.

Козерог

Астрологи считают, что вам сегодня необходимо быть особенно осторожными, поэтому будет лучше, если вы останетесь дома и, несмотря на выходной день, сосредоточитесь на своем любимом занятии - работе.

Водолей

Риск убытков велик во всех финансовых операциях, даже если речь идет всего лишь о покупках продуктов в супермаркете, поэтому постарайтесь ограничить траты – покупайте только самое необходимое.

Рыбы

Активные движения во всех сферах жизни и деятельности звезды не приветствуют, поэтому нужно вспомнить, что на календаре выходной, и посвятить время отдыху – причем желательно максимально пассивному.

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