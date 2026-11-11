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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
108
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сделать выбор между добром и злом

День, когда каждому из нас необходимо сделать добровольный и осознанный выбор между добром и злом.

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Кот у окна

Кот у окна / © Credits

Важно помнить о том, что любое решение — как и последовавший за ним поступок — может привести к неприятным последствиям, поэтому необходимо ответить на самый важный вопрос: на чьей стороне — света или тьмы — мы находимся.

Поскольку день является конфликтным, желательно также в любой ситуации сдерживаться и не отвечать на провокации грубостью и истерикой.

Овен

Сон, который может присниться вам нынешней ночью, будет вещим, тем не менее не стоит воспринимать буквально — важно уловить смысл подсказки, которую таким образом даст вам подсознание, а это будет не так просто, как кажется.

Телец

Как бы сильно ни раздражали вас сегодня близкие люди, постарайтесь сдержаться и не показать им всю степень неприятия их обидных слов и неприятных поступков — уже завтра негатив улетучится, а отношения могут испортиться.

Близнецы

Плохое настроение, которое в этот день может «накрыть» вас с самого утра, необходимо «лечить» работой, а еще лучше — связанным с рукоделием хобби: так вы и от депрессии избавитесь, и сделаете полезную и красивую вещь.

Рак

На этот день — особенно на первую его половину — можно смело назначать важные деловые переговоры любой степени сложности: партнеры охотно пойдут вам навстречу, поэтому необходимого вам консенсуса удастся достичь без особых усилий.

Лев

Пришло время заняться своим здоровьем: особого беспокойства оно пока не доставляет, тем не менее желательно — если, конечно, есть возможность — пройти медицинское обследование, его результаты покажут, на что необходимо обратить первостепенное внимание.

Дева

Соблазн бросить дело, которое по какой-то причине не получается, в этот день будет особенно велик, но поддаваться ему не стоит: приложив еще пару усилий, вы сможете сдвинуть с места проект, казавшийся неподъемным.

Весы

Сегодня свойственная вашему знаку дипломатичность окажется востребованной, как никогда: вокруг могут постоянно вспыхивать конфликты и только вы сможете предотвратить их переход в стадию скандала.

Скорпион

Важно с максимальным вниманием отнестись к знакам, которые в этот день будут посылать вам высшие силы: именно эти — неожиданные — подсказки помогут сориентироваться в сложившейся жизненной ситуации.

Стрелец

Не самый лучший день для насилия над собой и своим поведением: Иак, если вам откровенно не хочется чего-то делать, стоит прислушаться к внутреннему голосу и заняться тем, что не вызывает у вас нежелания или отторжения.

Козерог

Сегодня очень важно отказаться от общения с людьми, которые по самым разным причинам вызывают у вас негативные эмоции: толку от таких разговоров не будет, а вот настроение гарантировано испортится.

Водолей

Успех сегодня ждет тех, кто не только с самого утра составит четкий и подробный план действий, но и будет тщательно — и неуклонно — его придерживаться, те, кто этого не сделает — по причине неорганизованности — не достигнут и половины из намеченного.

Рыбы

Энергией, которой в этот день звезды представителей вашего знака точно не обделят, необходимо распорядиться разумно, распределив ее поровну на все задачи, которые вы перед собой поставите.

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