Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день мрачных и тревожных мыслей

Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: день мрачных и тревожных мыслей

День, когда человеком могут овладевать мрачные и тревожные мысли.

Им ни в коем случае нельзя давать воли, поскольку они – в силу сильной энергетики этих лунных суток – могут довольно быстро материализоваться. Поэтому меланхолию необходимо гнать от себя как можно дальше, сосредоточиваясь на приятных жизненных моментах, которые – хоть и в небольшом количестве – будут встречаться сегодня.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 ноября для Овнов

Не стоит обращать внимания на сновидения этого дня: при всей мрачности и неприятности их характера они никоим образом не отразятся на вашей жизни, поэтому, проснувшись, нужно выбросить их из головы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 ноября для Тельцов

Окружающие вас люди – особенно недоброжелательно настроенные – могут провоцировать вас на ответную и, увы, неадекватную реакцию: постарайтесь не попасться на их удочку – это всерьез испортит вам настроение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 ноября для Близнецов

С внутренним напряжением, которое может не давать вам покоя с самого утра, необходимо бороться приятными занятиями: почему бы вам, например, не почитать только что вышедший новый роман любимого автора.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 ноября для Раков

Не стоит брать на себя повышенные профессиональные обязательства – по объективным, совершенно не зависящим от вас причинам большая часть планов сорвется, так что лучше сделать меньше, но качественнее.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 ноября для Львов

Плохая примета нынешнего дня – смотреться на себя в зеркало: "контакт" с ним отнимет у вас добрую половину энергии, необходимой для жизни и работы, в которой у вас сегодня недостатка не предвидится.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 ноября для Дев

Отвлечься и развеять плохое настроение по ветру поможет работа: загрузив себя ею по максимуму – выше макушки, – удастся так увлечься, что вечер наступит незаметно и испарится зарождающаяся депрессия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 ноября для Весов

Не стоит принимать близко к сердцу неприятные слова и косые взгляды, которые вы сегодня будете ловить на себе: уже завтра люди, позволяющие их себе, обо всем забудут, а вы потратите ценные нервные клетки.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 ноября для Скорпионов

Необходимо максимально экономно расходовать энергию, которая будет сегодня отпущена вам природой: не стоит тратить ее на первое попавшееся задание, в противном случае ее не хватит на более важные дела.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 ноября для Стрельцов

Каким бы ни было ваше сегодняшнее настроение, не позволяйте себе лениться и отлынивать от ежедневных обязанностей – они помогут вам оставаться в тонусе даже в такой неоднозначный день, как этот.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 ноября для Козерогов

День категорически не подходит для финансовых операций: вместо ожидаемой прибыли они, напротив, могут принести убыток, а это вряд ли входит в планы кого-то из представителей знака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 ноября для Водолеев

Сегодня нежелательно во время работы вступать в разговоры с теми, кто находится рядом: коллегами, если вы трудитесь в офисе, и домашними, если находитесь на удаленке – это замедлит выполнение важных задач.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 ноября для Рыб

Проводя работу над ошибками, необходимо делать важные выводы, но при этом избегать самокритики: она негативным образом скажется на уверенности в себе и своих силах.

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