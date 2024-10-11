Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда процесс важнее результата

День, когда можно приступать к реализации важных проектов, отправляться в командировки и путешествия.

Важно помнить, что сегодня любой процесс гораздо важнее результата, поэтому необходимо концентрироваться именно на нем. А вот от финансовых операций, особенно если речь идет о крупных суммах, и торговли лучше отказаться – вместо прибыли легко можно будет получить убыток. Нежелательно также бросать начатые ранее дела – вернуться к ним уже не удастся.

Овен

Выяснять отношения с близкими людьми необходимо, не повышая тона, в противном случае ни о чем договориться с ними не удастся: обида – а именно ее в результате удастся получить – плохой посредник в переговорах.

Телец

Сделав ошибку, ни в коем случае не отрицайте свою вину – напротив, ее необходимо признать и сделать выводы из случившегося: не стоит этого стыдиться – каждый человек имеет право на покаяние.

Близнецы

Не стоит составлять на сегодняшний день наполеоновские планы, даже если речь будет идти о бытовых хлопотах: из большого количества дел, рассчитанных на это время не удастся сделать ничего.

Рак

Нежелательно обращать внимание на претензии, которые могут высказать незнакомые люди – например, прохожий на улице, они не имеют никакого отношения лично к вам, это свидетельство их личных проблем.

Лев

Нельзя идти на поводу у своих эмоций – поступив таким образом, вы перестанете контролировать себя и можете совершить поступки, о которых впоследствии пожалеете, так что постарайтесь держать себя в руках.

Дева

Приступая к реализации важного проекта, постарайтесь не допускать сомнений как в необходимости его воплощения в жизнь, так и в своих силах и способностях: метания отнимут у вас энергию и затруднят работу.

Весы

Залог успеха в этот день – заранее составленный четкий план, пунктов которого необходимо скрупулезно придерживаться: так вы избежите бесцельной траты времени, и все успеете в кратчайшие сроки.

Скорпион

Прилив сил, который вы почувствуете в этот день, позволит замахнуться на любую – как профессиональную, так и бытовую– задачу: вы и оглянуться не успеете, как она будет успешно решена.

Стрелец

Несмотря на выходной, вам сегодня категорически воспрещается лениться – так можно упустить удачный для работы день, а заодно и редкие возможности, которые он вам щедро предоставляет.

Козерог

День благоприятен для планомерной и неторопливой работы: если вы захотите добиться всего и сразу, то, скорее всего, потерпите неудачу – желательно определиться с приоритетами и соблюдать их очередность.

Водолей

Общаясь с друзьями и приятелями, внимательно слушайте все, что они говорят: так вы сможете определиться, кто находится на вашей стороне, а кто – при первом удобном случае вставки вам палки в колеса.

Рыбы

Не лучший день для новых начинаний – вряд ли они окажутся успешными, а вот подобрать старые "хвосты" можно и нужно, иначе они будут мешать вам идти вперед.

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