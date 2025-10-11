- Дата публикации
Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда идеи воплощаются в жизнь
День — и это логично в выходной — благоприятен для умственной и интеллектуальной деятельности.
Можно заниматься научной и литературной работой, учиться самим — как записываясь на курсы и тренинги, так и занимаясь самообразованием — и передавать накопленный опыт другим, занимаясь преподаванием.
Идея, зародившаяся и тщательно обдуманная в этот день, будет легко и результативно воплощена в жизнь.
Овен
Давая друзьям и знакомым дельные советы, основывайтесь не на внезапном озарении, которое как вас кажется, может снизойти на вас в это время, а на собственном жизненном опыте — он точно не подведет.
Телец
Планируя важные –прежде всего, бытовые и хозяйственные вопросы, не торопитесь их осуществлять — нынешний день больше подходит для подготовки и размышлений, чем для решительных действий.
Близнецы
Бесцельное времяпрепровождение отнимет у вс очень много времени, но при этом не позволит ничего сделать даже по дому, не говоря уже о более серьезных занятиях, так что постарайтесь действовать организованно.
Рак
Домашних дел на нынешний день вы, скорее всего, запланируете массу, поэтому, чтобы справиться со всеми, необходимо действовать от простого к сложного, тогда никаких трудностей в работе у вас не возникнет.
Лев
Сегодня появится большое количество людей — как знакомых, так и не очень, которые захотят вас обмануть: не стоит опасаться мошенничества — просто подвергайте сомнению слова, от кого бы они ни исходили.
Дева
Пришло время приняться за бытовые, хозяйственные дела, которые долгое время откладывались в так называемый долгий ящик — сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы успешно воплотить их в жизнь.
Весы
Необходимо с особым вниманием отнестись к информации, которая станет вам известной в это время: пройдет несколько дней, и она окажется для вас чрезвычайно полезной — как на работе, так и в личной жизни.
Скорпион
Решая свои вопросы — как хозяйственные, так и личные, не забывайте о том, что у людей, которые находятся рядом с вами, проблемы могут быть гораздо более серьезными — необходимо срочно прийти им на помощь.
Стрелец
Самым большим грехом сегодня для вас может считаться болтливость — особенно это касается чужих тайн, которыми с вами неосмотрительно поделились их обладатели: не стоит делиться ими с другим людьми.
Козерог
В поисках ответа на важный вопрос главное — задать его, а ответ придет как будто само себе: например, после того, как вы включите в машине радио или зайдете в интернет– вы увидите или услышите именно то, что нужно.
Водолей
Не стоит доверять на слово людям, даже если вы давно их знаете: возможно, обман будет непредумышленным, но от этого он не перестанет быть таковым — не торопитесь считать их слова истиной в последней инстанции.
Рыбы
Ни в коем случае нельзя лгать окружающим, особенно это касается родных и близких людей: обман рано или поздно обнаружится, а вы заработаете репутацию ненадежного человека, которому нельзя доверять.
