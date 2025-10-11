Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда идеи воплощаются в жизнь

Гороскоп на 12 октября / © Credits

Можно заниматься научной и литературной работой, учиться самим — как записываясь на курсы и тренинги, так и занимаясь самообразованием — и передавать накопленный опыт другим, занимаясь преподаванием.

Идея, зародившаяся и тщательно обдуманная в этот день, будет легко и результативно воплощена в жизнь.

Овен

Давая друзьям и знакомым дельные советы, основывайтесь не на внезапном озарении, которое как вас кажется, может снизойти на вас в это время, а на собственном жизненном опыте — он точно не подведет.

Телец

Планируя важные –прежде всего, бытовые и хозяйственные вопросы, не торопитесь их осуществлять — нынешний день больше подходит для подготовки и размышлений, чем для решительных действий.

Близнецы

Бесцельное времяпрепровождение отнимет у вс очень много времени, но при этом не позволит ничего сделать даже по дому, не говоря уже о более серьезных занятиях, так что постарайтесь действовать организованно.

Рак

Домашних дел на нынешний день вы, скорее всего, запланируете массу, поэтому, чтобы справиться со всеми, необходимо действовать от простого к сложного, тогда никаких трудностей в работе у вас не возникнет.

Лев

Сегодня появится большое количество людей — как знакомых, так и не очень, которые захотят вас обмануть: не стоит опасаться мошенничества — просто подвергайте сомнению слова, от кого бы они ни исходили.

Дева

Пришло время приняться за бытовые, хозяйственные дела, которые долгое время откладывались в так называемый долгий ящик — сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы успешно воплотить их в жизнь.

Весы

Необходимо с особым вниманием отнестись к информации, которая станет вам известной в это время: пройдет несколько дней, и она окажется для вас чрезвычайно полезной — как на работе, так и в личной жизни.

Скорпион

Решая свои вопросы — как хозяйственные, так и личные, не забывайте о том, что у людей, которые находятся рядом с вами, проблемы могут быть гораздо более серьезными — необходимо срочно прийти им на помощь.

Стрелец

Самым большим грехом сегодня для вас может считаться болтливость — особенно это касается чужих тайн, которыми с вами неосмотрительно поделились их обладатели: не стоит делиться ими с другим людьми.

Козерог

В поисках ответа на важный вопрос главное — задать его, а ответ придет как будто само себе: например, после того, как вы включите в машине радио или зайдете в интернет– вы увидите или услышите именно то, что нужно.

Водолей

Не стоит доверять на слово людям, даже если вы давно их знаете: возможно, обман будет непредумышленным, но от этого он не перестанет быть таковым — не торопитесь считать их слова истиной в последней инстанции.

Рыбы

Ни в коем случае нельзя лгать окружающим, особенно это касается родных и близких людей: обман рано или поздно обнаружится, а вы заработаете репутацию ненадежного человека, которому нельзя доверять.

