Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя унывать

День, в течение которого нельзя предаваться унынию – высшие силы могут счесть такое поведение признаком неблагодарности.
Считается, если человек в это время чем-то недоволен, то он не заслуживает не только улучшения жизненных обстоятельств, но и того, что уже имеет. Можно подводить итоги сделанное в предыдущие пару недель: если деятельность была успешной, результаты порадуют, и – наоборот.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 октября для Овнов
Деловые переговоры, назначенные на этот день, желательно провести в неформальной обстановке – как говорится, «без галстуков»: излишний официоз не будет способствовать взаимопониманию между партнерами.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 октября для Тельцов
День неблагоприятен для физической активности – прежде всего, в отношении занятий спортом: вместо привычного прилива сил вы, скорее всего, почувствуете усталость, раздражение и апатию.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 октября для Близнецов
С эмоциональными «качелями», которые будут испытывать вас на прочность в этот день, можно и нужно бороться: старайтесь сосредоточиться на хорошем и не принимать близко к сердцу негатив.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 октября для Раков
Даже если у вас – как вам покажется – появится повод для плохого настроения, не позволяйте ему разойтись и довести вас до депрессии: ищите хорошее в мелочах – это лучший способ восстановить мир в душе.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 октября для Львов
Звезды рекомендуют вам посвятить вторую половину дня отдыху, но – с одним условием: он должен быть активным, поэтому бессмысленному лежанию на диване стоит предпочесть занятия спортом.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 октября для Дев
Проблема в отношениях с близким человеком, которая уже довольно долго портила вам настроение, неожиданно решится как будто бы сама собой: все наладится, как будто бы и не существовало напряженности.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 октября для Весов
Благотворительность, конечно, дело благое, но, занимаясь им, желательно помнить и о своих интересах: если вы о себе не подумаете, никто о вас не подумает, поэтому грамотно расставляйте приоритеты.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 октября для Скорпионов
Чем бы вы ни занимались в этот день, помните о простом, но важном правиле, которое должно стать вашим девизом: «хочешь сделать хорошо сделай сам» – никому не поручайте реализацию важных для вас дел.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 октября для Стрельцов
Главный навык в этот день – умение контролировать свои эмоции и, как следствие, поступки, в противном случае уже завтра вы будете сожалеть о том, что сказали или сделали, но отмотать «кино» назад не сможете.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 октября для Козерогов
Вам в этот день звезды дают «добро» на реализацию нового серьезного проекта: любые дела, работу над которыми вы начнете сегодня, окажутся буквально обреченными на успех, так что не теряйте времени, а действуйте.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 октября для Водолеев
День благоприятен как для признаний в любви, так и для предложений руки и сердца: не стоит верить тем, кто нынешнее время не подходит для того, чтобы устраивать личную жизнь – счастье кстати всегда.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 октября для Рыб
Прежде чем составить план на день, включив в него множество пунктов, сначала взвесьте свои силы: будет обидно, если в разгар рабочего дня вы неожиданно почувствуете, что вам банально не хватает «запала».
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