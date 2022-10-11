Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя унывать

День, в течение которого нельзя предаваться унынию – высшие силы могут счесть такое поведение признаком неблагодарности.

Считается, если человек в это время чем-то недоволен, то он не заслуживает не только улучшения жизненных обстоятельств, но и того, что уже имеет. Можно подводить итоги сделанное в предыдущие пару недель: если деятельность была успешной, результаты порадуют, и – наоборот.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 октября для Овнов

Деловые переговоры, назначенные на этот день, желательно провести в неформальной обстановке – как говорится, «без галстуков»: излишний официоз не будет способствовать взаимопониманию между партнерами.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 октября для Тельцов

День неблагоприятен для физической активности – прежде всего, в отношении занятий спортом: вместо привычного прилива сил вы, скорее всего, почувствуете усталость, раздражение и апатию.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 октября для Близнецов

С эмоциональными «качелями», которые будут испытывать вас на прочность в этот день, можно и нужно бороться: старайтесь сосредоточиться на хорошем и не принимать близко к сердцу негатив.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 октября для Раков

Даже если у вас – как вам покажется – появится повод для плохого настроения, не позволяйте ему разойтись и довести вас до депрессии: ищите хорошее в мелочах – это лучший способ восстановить мир в душе.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 октября для Львов

Звезды рекомендуют вам посвятить вторую половину дня отдыху, но – с одним условием: он должен быть активным, поэтому бессмысленному лежанию на диване стоит предпочесть занятия спортом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 октября для Дев

Проблема в отношениях с близким человеком, которая уже довольно долго портила вам настроение, неожиданно решится как будто бы сама собой: все наладится, как будто бы и не существовало напряженности.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 октября для Весов

Благотворительность, конечно, дело благое, но, занимаясь им, желательно помнить и о своих интересах: если вы о себе не подумаете, никто о вас не подумает, поэтому грамотно расставляйте приоритеты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 октября для Скорпионов

Чем бы вы ни занимались в этот день, помните о простом, но важном правиле, которое должно стать вашим девизом: «хочешь сделать хорошо сделай сам» – никому не поручайте реализацию важных для вас дел.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 октября для Стрельцов

Главный навык в этот день – умение контролировать свои эмоции и, как следствие, поступки, в противном случае уже завтра вы будете сожалеть о том, что сказали или сделали, но отмотать «кино» назад не сможете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 октября для Козерогов

Вам в этот день звезды дают «добро» на реализацию нового серьезного проекта: любые дела, работу над которыми вы начнете сегодня, окажутся буквально обреченными на успех, так что не теряйте времени, а действуйте.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 октября для Водолеев

День благоприятен как для признаний в любви, так и для предложений руки и сердца: не стоит верить тем, кто нынешнее время не подходит для того, чтобы устраивать личную жизнь – счастье кстати всегда.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 октября для Рыб

Прежде чем составить план на день, включив в него множество пунктов, сначала взвесьте свои силы: будет обидно, если в разгар рабочего дня вы неожиданно почувствуете, что вам банально не хватает «запала».

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