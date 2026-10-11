Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от финансовых операций

Осенние листья / © Credits

Реклама

Негатив первой половины не даст ничего сделать ни на работе, ни по дому, поэтому стоит потратить ее на подготовку к успешному и результативному труду, который можно запланировать на послеобеденное время, отказавшись при этом от любых финансовых операций — они вряд ли окажутся удачными.

Овен

Главная проблема дня, с которой могут столкнуться представители знака — агрессия окружающих: ее не удастся избежать даже в собственной семье, единственный способ не встрять в совершенно не нужный вам конфликт — не реагировать на враждебные выпады.

Реклама

Телец

Не стоит позволять себе6 резкие высказывания в адрес окружающих вас людей — как близких, так и не очень, возникшая сегодня конфликтная ситуация легко может выйти из-под вашего контроля и негативно отразиться на отношениях с теми, кто вам дорог.

Реклама

Близнецы

Очень важно обратить внимание на сон, приснившийся предстаивтелям вашего знака нынешней ночью, откроет глаза на человека из близкого окружения, который старается казаться добрым и хорошим, хотя и не является таколвым на самом деле.

Рак

Резко отвечая тем, кто сознательно захочет вас обидеть, ни в коем случае нельзя становиться с ним на один уровень и допускать такие же резкие и оскорбительные выражения, о которых вы впоследствии можете пожалеть, но исправлять ситуацию будет поздно.

Лев

Замечания по работе, которые можно неожиданно услышать от своих коллег и — особенно! — начальства, скорее всего, будут, увы, продиктованы банальной — и вполне обоснованной –завистью, поэтому не стоит принимать его близко к сердцу.

Дева

От грустных мыслей, которые — как назло! — одолеют представителей знака в этот день, отвлечет физическая нагрузка — на даче, где пора готовиться к зиме, или в доме: после такой «подзарядки» настроение обязательно улучшится даже очень плохое настроение.

Реклама

Весы

Представителям вашего знака очень важно избегать физических нагрузок, даже если речь идет всего лишь о хозяйственных хлопотах: сегодня вместо ожидаемой пользы — как для дома, так и для здоровья — принесут вред, так что необходимости в энтузиазме нет.

Скорпион

Нынешний день благоприятен для того, чтобы уделить время своему здоровью: можно — и нужно! — сходить к семейному врачу и взять направление на полное обследование — не стоит ждать заболевания, лучше обойтись превентивными мерами, то есть — профилактикой.

Стрелец

Позвольте лишним людям, которые без вашего на то согласия «засиделись» в вашей жизни, благополучно покинуть ее — ничего хорошего они не принесут, тем более, что их место недолго останется вакантным — его займут новые друзья, которые окажутся настоящими.

Козерог

Энергию, которая так и подталкивает вас к ссорам и конфликтам с окружающими вас людьми –близкими и коллегами, рекомендуется направить в мирное русло — лучше всегоиспоьзовать ваш излюбленный способ — максимально загрузить себя работой.

Реклама

Водолей

Энергии дня идеально подходят для подписания важных документов — контрактов и договоров, главное, прежде чем завизировать любой документ, внимательно его изучить — в противном случае в него может вкрасться досадная ошибка или опечатка, чреватая серьезными последствиями.

Рыбы

Несмотря на понедельник, активную профессиональную деятельность, от которой сегодня толку, к сожалению, не будет, лучше заменить планированием своих действий на ближайшее будущее — удастся наметить истинные и правильные цели.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров