Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно взвешивать каждое слово

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно взвешивать каждое слово

День, когда кажется, что любое море человеку по колену, а любые задачи – по плечу, хотя в ряде случаев это впечатление может оказаться ложным.

Особой силой в это время обладают слова, поэтому крайне важно взвешивать каждое из них, прежде чем произнести вслух. В любом случае не стоит высказывать плохие пожелания, даже если человек, которому они адресованы, объективно их заслуживает.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 октября для Овнов

Выполнив самые важные профессиональные задачи, уделите время себе: займитесь спортом, погуляйте, почитайте новый роман и, в конце концов, просто позвольте себе отмокнуть в ванне с аромамаслами.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 октября для Тельцов

Окружающие вас люди будут настроены доброжелательно и охотно придут на помощь в случае необходимости – звезды советуют вам воспользоваться их хорошим отношением, если это действительно потребуется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 октября для Близнецов

Прежде чем приступать к работе, необходимо в самом начале рабочего дня составить четкий и рабочий план своих действий – так удастся не сбиться с пути и выполнить стоящие перед вами задачи.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 октября для Раков

Кто-то из тех, кто относится к вам недоброжелательно, может попытаться выбить вас из рабочей и житейское колеи – не стоит реагировать на их слова и действия, лучше проигнорировать недругов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 октября для Львов

Тем из вас, кто занимает руководящую должность можно – и нужно – проводить совещания: кто-то из подчиненных выскажет интересное сообщение, которое в корне изменит тактику работы над важным проектом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 октября для Дев

При помощи красноречия, которым наградят вас сегодня звезды, вы сможете убедить кого-угодно в чем угодно – воспользуйтесь им для того, чтобы поговорить по душам с любимым человеком.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 октября для Весов

На работе вы сегодня пороха точно не выдумаете, поэтому необходимо воспользоваться удобным моментом и уделить время своим родным – прежде всего это касается пожилых родственников.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 октября для Скорпионов

Отведя этот день для отдыха, постарайтесь, чтобы он обязательно был активным: это поможет вам сбросить негатив, полученный в результате длительного стресса, и набраться сил для жизни и работы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 октября для Стрельцов

День, когда окружающие будут безоружны перед присущим вам обаянием: воспользуйтесь этим фактором, чтобы убедить начальство решить волнующие вас вопросы – например, повысить заработную плату.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 октября для Козерогов

Как зло, так и добро, сделанные вами в этот день, в скором времени обязательно вернутся сторицей, поэтому постарайтесь не лгать даже в мелочах – это может дорого вам обойтись.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 октября для Водолеев

День благоприятен для посещения начальственных кабинетов: их хозяева будут доброжелательно настроены по отношению к вам и поставят визу на любом документе, который вы принесете им на подпись.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 октября для Рыб

Любое выступление на публике, даже если оно пройдет в режиме видеоконференции, обречено на успех, так что ничего не бойтесь и смело делитесь с коллегами своим опытом и наработками.

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