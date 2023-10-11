Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака: день мощной созидательной энергетики

День благоприятен для любого вида деятельности, особенно если она связана с новыми начинаниями – их результаты превзойдут все ожидания.

Любые дела, которые могут подождать, лучше перенести на другое время – жаль тратить на них мощную созидательную энергетику этого времени. Если все проекты будут завершены, можно – и нужно – составлять планы на будущее, причем, чем грандиознее кажутся намерения, тем легче их будет осуществить.

Овен

От переговоров с деловыми партнерами сегодня нужно отказаться: из-за отсутствия взаимопонимания договоренности достичь все равно не удастся, а тратить даром время и силы не имеет смысла.

Телец

Сегодня вам придется принять решение, от которого во многом будет зависеть ваша последующая жизнь: постарайтесь не спешить и тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы впоследствии не жалеть.

Близнецы

Произошедшее в этот день событие на первый взгляд может показаться негативным, но впоследствии вы поймете, что все нужно воспринимать с точностью до наоборот.

Рак

День, когда нужно доверять не разуму и логике, а собственной интуиции: внутренний голос, основанный на работе подсознания, подскажет единственно верный выход из сложившейся ситуации.

Лев

Не стоит принимать близко к сердцу день слова, которые вы в этот день можете услышать от окружающих – скорее всего, уже завтра вас отвлекут новые дела, и вы позабудете обо всем.

Дева

Профессиональный план, над которым вы будете работать в это время, должен быть максимально смелым, только в таком случае удастся воплотить его в жизнь – скромность в данном случае проявлять не стоит.

Весы

День благоприятен для отдыха: вам необходимо расслабиться и восстановить силы перед важной, ответственной и, что немаловажно, денежной работой, которая ожидает вас в ближайшее время.

Скорпион

Решением чужих проблем необходимо заниматься с большой осторожностью: вряд ли вам будут за это благодарны, к тому же, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Стрелец

Звезды настоятельно рекомендуют позаботиться о собственном здоровье: скорее всего, пройти обследование вам сегодня не удастся, но отказаться – хотя бы на время – от вредных привычек и заняться спортом можно вполне

Козерог

Решение важной профессиональной задачи, которое вы тщетно пытаетесь найти уже довольно долгое время, неожиданно придет само собой – без каких-либо усилий с вашей стороны.

Водолей

От серьезных профессиональных дел в это время рекомендуется отказаться, успехом они – по ряду причин – все равно не увенчаются, лучше заняться мелкими бытовыми хлопотами – они отвлекут от грустных мыслей.

Рыбы

Необходимо обратить внимание на близкого – или любимого – человека, отношения с которым в последнее время оставляют желать лучшего: возможно, вы тоже виноваты в том, что все так сложилось.

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